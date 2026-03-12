کوشیان و زەخمداری وە تەقیان سیستەم غاز لەناو دوکانیگ ماشین خاسەوکردن لە هەولێر
شەفەق نیوز - هەولێر
سەرچەوەیگ ئەمنی و شایەتحاڵەیل، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەر دان لە کوشیان کەسیگ و زەخمداربووین چەن کەس تر وە مدوو تەقیان سیستەم سزەمەنی گاز لەناو ماشینیگ لەناو وەرشەیگ خاسەوکردن چەرخەیل لە ناوچەی "دارەتوی" سەر وە پارێزگای هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان عراق.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە زوان سەرچەوەگەو وت: تەقینەوەیگ قایم وە مدوو نزەکردن لە سیستەم گاز و تانکی بەنزین ماشینیگ لە وەخت خاسەوکردنی وە لایەن کرێکارەیل لەناو وەرشەگە رویداس و زەرەد فرەیگ وە بیناگە رەسانیە.
وەپای قسەی شایەتحاڵەیل، ئامێرەیل وەرگری شارستانی و تیمەیل فریاکەفتن و هێزەیل پۆلیس رەسینە شوین رویداوەگە، و خەریک گەردینن وە شوون زەخمدارەیل هاتێ لە ژیر ئەو رمیاگەیلە بوون کە لە ئەنجام تەقینەوەگە دروسبویە.