‏کوشیان و زەخمداری وە تەقیان سیستەم غاز لەناو دوکانیگ ماشین خاسەوکردن لە هەولێر

شەفەق نیوز - هەولێر

‏سەرچەوەیگ ئەمنی و شایەتحاڵەیل، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەر دان لە کوشیان کەسیگ و زەخمداربووین چەن کەس تر وە مدوو تەقیان سیستەم سزەمەنی گاز لەناو ماشینیگ لەناو وەرشەیگ خاسەوکردن چەرخەیل لە ناوچەی "دارەتوی" سەر وە پارێزگای هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان عراق.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە زوان سەرچەوەگەو وت: تەقینەوەیگ قایم وە مدوو نزەکردن لە سیستەم گاز و تانکی بەنزین ماشینیگ لە وەخت خاسەوکردنی وە لایەن کرێکارەیل لەناو وەرشەگە رویداس و زەرەد فرەیگ وە بیناگە رەسانیە.

‏وەپای قسەی شایەتحاڵەیل، ئامێرەیل وەرگری شارستانی و تیمەیل فریاکەفتن و هێزەیل پۆلیس رەسینە شوین رویداوەگە، و خەریک گەردینن وە شوون زەخمدارەیل هاتێ لە ژیر ئەو رمیاگەیلە بوون کە لە ئەنجام تەقینەوەگە دروسبویە.

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏