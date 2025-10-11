کوشیان و زەخمداری لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو لەبان ری خانەقین - کەلار
2025-10-11T15:05:54+00:00
شەفەق نيوز- خانەقین
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە مردن گەنجیگ، و زەخمداری زنیگ، لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو لەبان ری خانەقین و کەلار.
پەیامنێر ئاژانسمان دیاری کرد کە رویداوەگە ئیوارەی ئمڕوو، لە ناوچەی ساڵح ئاغا بویە لەبان ری ناوەین خانەقین و کەلار.
وتیش: ئەو گەنجە وەرجە چەن رووژیگ سویر کردگە، وەگەرد ژنەگەی لە هەرێم کوردستان بویە، و ئەرا خانەقین گلەو خواردن، تویش رویداویگ هاتوچو هاتن، کە بویە هوکار مردنی و زەخمداری ژنەگەی.
دیاری کرد کە تەرم گەنجەگە و ژنە زەخمدارەگە ئەرا خەسەخانە بریان.