کوشیان و زەخمداری لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو لەبان ری خانەقین - کەلار

شەفەق نيوز- خانەقین

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە مردن گەنجیگ، و زەخمداری زنیگ، لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو لەبان ری خانەقین و کەلار.

پەیامنێر ئاژانسمان دیاری کرد کە رویداوەگە ئیوارەی ئمڕوو، لە ناوچەی ساڵح ئاغا بویە لەبان ری ناوەین خانەقین و کەلار.

وتیش: ئەو گەنجە وەرجە چەن رووژیگ سویر کردگە، وەگەرد ژنەگەی لە هەرێم کوردستان بویە، و ئەرا خانەقین گلەو خواردن، تویش رویداویگ هاتوچو هاتن، کە بویە هوکار مردنی و زەخمداری ژنەگەی.

دیاری کرد کە تەرم گەنجەگە و ژنە زەخمدارەگە ئەرا خەسەخانە بریان.