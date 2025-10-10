کوشیان و زەخمداری دوو کراکار ئیرانی لە ئەنجام تەقینەوەیگ لە سلێمانی
شەفەق نيوز - سلێمانی
کراکاریگ ئیرانی گیانی لەدەسدا، و یەکیگ ترەک زەخمدار بوی، لە ئەنجام تەقیان تانکی سزەمەنی، ئمڕوو جمعە، لەناو ماڵیگ لە ناوچەی زانکۆ ناوڕاس شار سلێمانی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو دوو کراکارە کار ئیزۆگام کردنە مەوقەی ئاگرگردم چشتەیلیگ نزیک تاتکییگ سزەمەنی، کە وە کوتپڕ تەقیاسەو.
تیمەیل وەرگری شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە و توەنستن ئاگرەگە کپەو بکەن، و زەخمدارەگە ئەرا خەسەخانە بریا، و تەرم قوربانیەگە ئەرا پزشک دادوەری لە سلێمانی.
هیمان لێکولینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە وەردەوامە، وەگورەی پەیامنێر ئاژانسمان.