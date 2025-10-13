کوشیان پولیسیگ لە کەرکوک و دەسگیرکردن تاوانکارەیل

شەفەق نيوز - كەركوك

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان یەکیگ لە ئەندامەیل پولیس لە پارێزگای کەرکوک دویای تویشهاتنی وە گولە لە ناوچەی ئیمام قاسم ناوڕاس شارەگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پولیسەگە وەناو عەبدولڵا محمد سەمین لە تەمەن 24 ساڵان، هەناێ وەگەرد سێ کەس لە برادەرەیلی بویە، گولە داگە لە سینەی، و ئەرا خەسەخانە بریا، وەلێ لەوەر سەختی زەخمەگەی گیانی لەدەسدا.

سەرچەوەگە وتیش: پولیس توەنستن وە ماوەی چارەک ساعەتیگ سێ کەس دەسگیر بکەێد کە دەسیان لەناو رویداوەگە بویە، دیاری کرد کە لێکولینەوە ئەرا رەسین وە مدووەیل تاوانەگە واز کریا.

وتیش: لێکۆڵینەوەی سەرتایی نشان دەێد کە رویداوەگە تاوانی بویە رەسیەسە تەقەکردن، و تەرم قوربانیەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا.