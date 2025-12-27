‏کوشیان هاوڵاتییگ تورک لەناو هۆتیلیگ لە سلێمانی

‏شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان هاوڵاتییگ تورک لەناو هۆتیلیگ لە شار سلێمانی، دەزگا ئەمنیەیل دەسکردنەس وە لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە نیمەڕووی ئموو رویدا لەناو یەکیگ لە هۆتێلەیل ناو بازاڕ، هاوڵاتیەگە تویش چەقووکیشان بویە دەسوەجوی بویەسە مدوو مردنی.

‏وتیش، تیمەیل بەڵگەناسی تاوان و لێکۆڵینەوە رەسینە شوین رویداوەگە دەسکردنەس وە لێکۆڵینەوە لە رێکارەیل ئاشکراکردن و کووکردن زانیاری پێویست.

‏وەپای سەرچەوەگە تا ئیرنگە هووکار تاوانەگە دیار نییە، دووپاتکرد، هووکار تاوانەگە تا ئیرنگە دیار نییە، دووپاتکرد لایەنەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە وازکردنە لە هووکار رویداوەگە و ئەو لایەنەیلە دەس دیرن لەلی.

