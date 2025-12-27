کوشیان هاوڵاتییگ تورک لەناو هۆتیلیگ لە سلێمانی
شەفەق نیوز ـ سلێمانی
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان هاوڵاتییگ تورک لەناو هۆتیلیگ لە شار سلێمانی، دەزگا ئەمنیەیل دەسکردنەس وە لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە نیمەڕووی ئموو رویدا لەناو یەکیگ لە هۆتێلەیل ناو بازاڕ، هاوڵاتیەگە تویش چەقووکیشان بویە دەسوەجوی بویەسە مدوو مردنی.
وتیش، تیمەیل بەڵگەناسی تاوان و لێکۆڵینەوە رەسینە شوین رویداوەگە دەسکردنەس وە لێکۆڵینەوە لە رێکارەیل ئاشکراکردن و کووکردن زانیاری پێویست.
وەپای سەرچەوەگە تا ئیرنگە هووکار تاوانەگە دیار نییە، دووپاتکرد، هووکار تاوانەگە تا ئیرنگە دیار نییە، دووپاتکرد لایەنەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە وازکردنە لە هووکار رویداوەگە و ئەو لایەنەیلە دەس دیرن لەلی.