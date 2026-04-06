کوشیان ژن و پیاییگ دویای کەفتن درۆنیگ وەبان ماڵیان لە هەولێر

پارێزگار هەولێر ئومێد خۆشناو، سێشەممە، کوشیان پیاویگ و ژنەگەی لەوەخت کەفتن فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان وەبان ماڵەیلیان راگەیان.

خۆشناو لە لێدوانیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: فڕۆکە بیفڕۆکەوانەگە کەفتیەسە بان ئەو ماڵە لە ئاوایی زرگە زوێ لە دەورگرد هەولێر.

ئیوارەی دوشەممە، هەولێر کەفتە وەر پەلامارەیلیگ جیاجیا وە فڕۆکە بیفڕۆکەوانەیل، کە فرەیان لەڕی وەرگرییە ئاسمانییەیلەو ریگری لەلیان کریا.

ریخریاگ "CPT" ئەمریکی تایبەتمەن وە ماف مرۆڤ، یەکشەممەی گوزەشتە، ئاشکرا کرد کە هەرێم کوردستان کەفتیەسە وەر نزیکەی 500 پەلامار کە بویەسە مدوو کەفتن 14 قوربانی و 93 زەخمدار لە ماوەی مانگیگ، لەوەخت جەنگەگە لەناوەین ئەمریکا و ئیسرائیل لە لایییگەو، و ئیران لە لاییگ ترەک.