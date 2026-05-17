کوشیان مناڵیگ و زەخمداربوین باوگی وە نووەوبوین وەردەوەردەیگ خیزانی لەبان پارچە زەوییگ لە سلێمانی

قایمقامیەت قەزای "دوکان" لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان مناڵیگ و زەخمداربوین باوگی لە ئەنجام نووەوبوین وەردەوەردەیگ خیزانی کۊن لەبان پارچە زەوییگ لە یەکیگ لە ئاواییەیل قەزاگە.

سیروان سەرحەد قایمقام قەزای دوکان، لە لێدوانیگ تایبەت ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەردەوەردەیگ چەکداری لەناوەین دوو خبزان لە ئامووزایەیل نووەو بویە لە ئاوایی (گردە سووران) سەروە ناحیەی (خدرانە) لەناو قەزای دوکان، دویای ناکۆکییگ لەبان پارچە زەوییگ.

وتیش: وەردەوەردەی ناوەینیان رەسیە وەکارهاوردن چەک، کە بویە مدوو کوشیان مناڵیگ کە تەمەنی رەسێدە 7 ساڵ و زەخمداربوین باوگی وە زەخمدارییگ سەخت، و دیاری کرد کە مناڵەگە و باوگی ئەرا خەسەخانە بریانە، باوجی مناڵەگە لەوەر زەخمەیلی گیان لەدەسداگە، لە تەندروسی هێمان باوگی سەختە.

سەرحەد وتیش: تەرم مناڵەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری بریا، و دەزگایەیل ئەمنی و پولیس دەسکردنە و وازکردن لێکوڵینەوە لە رۊداوەگە، و هیزە ئەمنییەیل تۊنستنە توومەتبارەگە دەسگیر بکەن.