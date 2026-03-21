کوشیان ئەفسەریگ دەزگای هەواڵگری عراقی لە ئەنجام پەلامار درۆن

ەزگای هەواڵگری عراقی، ئمڕوو شەممە، راگەیان ک ئەفسەریگ لە دەزگاگە کوشیاس لە ئەنجام پەلاماریگ وە درۆن وەبان بنکەگەی لە بەغدای پایتەخت.

دەزگاگە لە بەیاننامەیگ وت: "سەعات دەی شەوەکی ئمڕوو شەممە 21-3-2026، دەورگرد شوون دەزگای هەواڵگری لە بەغدا کەفتە وەر پەلاماریگ تێرۆریستی لە لایەن دەسەیل لادەر لە یاسا، و بۊە مدوو شەهیدبۊن ئەفسەریگ".

وتیش: "ئی پەلامارە تەقەلایگ ناومیدانەس ئەرا وەساندن دەزگاگە لە ئەنجامداین ئەرکەیل پیشەیی خوەی"، و دووپات کرد ک "دەزگای هەواڵگری وەردەوام بوود لە ئەنجامداین ئەرکە نیشتمانییەیلی".

لە خود وەخت دووپات کرد ک "ئیجورە کارەیلیگ تەنیا زوورکردن و رکداری دەزگاگە زیاتر کەێد ئەرا وەشوینکەفتن ئەوانە ک ئی کارە کردنە و ئەوانەیش ک لە پشتیان وەسیانە، تا رادەس وە دادگا بکرێن و سزای رەوای خوەیان بسینن".

