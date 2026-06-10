کوشیان شاژن جوانی رۆژاوا ئەرا ساڵ 2018 و داڵگی وە رۊداویگ هاتوچو لە سووریا

شەفەق نیوز - دیمەشق

شاژن جوانی رۆژاوا ئەرا ساڵ 2018، عەدلە حەسەن، و داڵگی فادیە سوڵتان، گیانیان لەدەس دان و شویەگەی سەفوان حەسەن حەسۆ زەخمدار بوی، لەئەنجام رۊداو هاتوچویگ دڵتەزن شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە لەبان ری ئەسریا - دیمەشق لە سووریا.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە سووریا وت، کە رۊداوەگە لەئەنجام کیشیان پاسیگ کە نزیکەی 30 سەرنشین هەڵگردۊد لەوانە خیزان عەدلە، وە ماشینیگ درەو کشتوکاڵی رۊدا، کە بۊە هووكار گیانلەدەسداین و زەخمداربۊن نزیکەی 25 کەس لە سەرنشینەیل.

لە وەختیگ سەرچەوەیگ لە خیزان شاژن جوانییەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دیاری کرد کە رۊداوەگە بۊە هووکار رەخمداربۊنیگ سەخت ئەرا شۊەگەی و ئەرا خەسەخانەی حەلەب کلکریا کە لەورا چارەسەر وەرگرێد، لە وەختیگ دۊتەگەی کە تەمەنی 12 ساڵانە و کوڕەگەی کە تەمەنی 10 ساڵانە لە رۊداوەگە رزگار بوینە.

عەدلە حەسەن و خیزانەگەی لە شار قامیشلۆ وەرەو دیمەشق پایتەخت سووريا گەشت کردن لەو مەوقە کە تویش رۊداوەگە هاتن.

هێلین عوسمان وەڕێوەبەر گرووپ "جوانەیل رۆژاوا" سەرەخۆشی وە کووچکردن عەدلە حەسەن کرد و لە بڵاوکریاییگ لەبان پەڕەی خوەی نۊسان: "گشت قسەیگ گوزارشت لەی شۆکە نیەکەێد.. جویر مناڵیگ بۊچگ بۊد وە دڵیگ چەرمگ و میهرەبان.. دروود اە گیاند.

عەدلە حەسەن لە خەڵک گەڕەک خوەرئاوا بوی لە شار قامیشلۆ لە باکوور خوەرھەڵات سووریا، و نازناو "شاژن جوانی رۆژاوا" لە ساڵ 2018 بردۊدەو لە پێشبڕکێیگ کە گرووپ "جوانەیل رۆژاوا" ڕێکی خستۊد، کە دەسپێشخەريیگ ژنانەس و ناسریاس وە چالاکییەیلی لە پاڵپشتیکردن ژنان و جیوەجیکردن هەڵمەت و پڕۆژەیل مرۆیی و فریاگوزاري لە ناوچەگە.

خەوەر مردن عەدلە حەسەن و داڵگی شەپوول فراوانیگ لە پەژارە و هاوسووزی لەناوەین خەڵکەگە و لەبان سەکووەیل پەیوەندی کۆمەڵایەتی نادەو، چۊنکە فرەیگ لە دووس و ناسیاگەیل سەرەخۆشی لەلیان کردن، وە یادهاوردن بۊیین کۆمەڵایەتی و چالاکی مرۆییان.