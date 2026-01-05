کوشیان کەسیگ وە گولە لەناو ماشینەگەی لە سلێمانی

کوشیان کەسیگ وە گولە لەناو ماشینەگەی لە سلێمانی
2026-01-05T11:19:48+00:00

شەفەق نيوز- سلێمانی 

سەرچەوەیگ ئەمنی لە سلێمانی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان هاوڵاتییگ وە گولە لە ناوچەی کۆلابی ناوڕاس شارەگە.

 سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: چەکدارەیلیگ تەقە لە هاوڵاتییگ کردن وەختیگ لەناو ماشینەگەی بویە، کە لە شوین رویداوەگە گیانی لەدەسدا.

وتیش: قوربانیەگە تەمەنی زیاترە لە 50 ساڵ، و تەرمەگەی ئەرا خەسەخانەی شۆڕش بریا چوینکە لە شوین رویداوەگە نزیکە.

سەرچەوەگە وتیش: کەسوکارەیل قوربانیەگە دووپات کردن کە هیچ ناکۆکی و کێشەیگ وەرد هیچ لایەنیگ نەیرێد، وتیش: هیزەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کردن.

 

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon