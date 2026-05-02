کوشیان کەسیگ و زەخمداری یەکیگ ترەک وە گولە لە سلێمانی
شەفەق نیوز ـ سلێمانی
قسەکەر پۆلیس، ئاری لەتیف، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ و زەخمداری یەکیگ ترەک وە رویداو تەقەکردن لە قەزای سەیدسادق.
لەتیف وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداو تەقەکردنەگە شەوەکی ئمڕوو شەممە 2 ئایار رویدا لەبان ری ناوەین قەزای سەیدسادق و ناوچەی ناڵپارێز، لە ئەنجام گیچەڵ کویەنیگ لەناوەین دوو خیزان".
وتیش؛"لە ئەنجام رویداوەگە کەسیگ کوشیا و یەکیگیش زەخمداربوی لەهەمان وەخت قەومەیل پلە یەک یەکترن(ئاموزان)".
وەپای ئەو زانیارەیلە دەس ئاژانس شەفەق نیوز کەفتیە "کوشیاگە وەناو (رێکەوت عەبدولڵا) تەمەنی 25 ساڵە.