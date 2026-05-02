‏کوشیان کەسیگ و زەخمداری یەکیگ ترەک وە گولە لە سلێمانی

‏شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏قسەکەر پۆلیس، ئاری لەتیف، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ و زەخمداری یەکیگ ترەک وە رویداو تەقەکردن لە قەزای سەیدسادق.

‏لەتیف وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداو تەقەکردنەگە شەوەکی ئمڕوو شەممە 2 ئایار رویدا لەبان ری ناوەین قەزای سەیدسادق و ناوچەی ناڵپارێز، لە ئەنجام گیچەڵ کویەنیگ لەناوەین دوو خیزان".

‏وتیش؛"لە ئەنجام رویداوەگە کەسیگ کوشیا و یەکیگیش زەخمداربوی لەهەمان وەخت قەومەیل پلە یەک یەکترن(ئاموزان)".

‏وەپای ئەو زانیارەیلە دەس ئاژانس شەفەق نیوز کەفتیە "کوشیاگە وەناو (رێکەوت عەبدولڵا) تەمەنی 25 ساڵە.

‏

‏