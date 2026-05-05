کوشیان کەسیگ و زەخمداربوین کەسیگ ترەک وە رویداویگ هاتوچو لە سلێمانی

سەرچەوەیگ ناوخۆیی لە سلێمانی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە رویداویگ هاتوچو لەبان ری ناوەین کە قەزای چەمچەماڵ و ناحیەی تەکیە، کە بویە مدوو گیانلەدەسداین کەسیگ و زەخمداربوین کەسیگ ترەک.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە شەوەکی ئمڕوو، لەئەنجام پلیان ماشینیگ لە جۊر "کیا سیراتۆ" لەبان ئەو ریە بویە مدوو کوشیان یەکیگ لە سەرنشینەیل ماشینەگە لە شوین رویداوەگە، لە وەختیگ کە کەسیگ ترەک زەخمدار بوی، و بریا ئەرا یەکیگ لە خەسەخانە نزیکەیل ئەرا وەرگردن چارەسەر.

ریە دەیشتەکییەیل لە هەرێم كوردستان لە وەختیگ ئەرا وەختیگ ترەک رویداوەیل هاتوچو توومار کەن، کە فرەی وەختەیل گلەوخوەێد ئەرا تونی رانین یا بەدی شیوەی ریوبانەیل.