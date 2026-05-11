‏کوشیان دوو کەس وە گولە لە وەردەم بنکەی پۆلیس "قوشتەپە" لە هەولێر

2026-05-11T09:24:05+00:00

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو کەس وە مدوو پەلاماریگ چەکداری کە لەنوای بنکەی پۆلیس رویدا لە قەزای "قوشتەژە"  سەر وە پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، دوو کەس وەرجە نیمەڕوو ئمڕوو گیان لەدەسدان لەدویای  تەقەکردن وەلایەن چەکدارەیلیگ نەناسریایگ لەنوای بینای بنکەی پۆلیس قەزاگە.

‏وتیش؛ هێزە ئەمنیەیل دەسوەجی رەسینە شوین رویداوەگە لەشوین پەلاماردانەگە بڵاوبوین تیمەیل لێکۆڵینەوە دەسکردن کووکردن بەڵگە هویردەوبوین لە کامیرەیل چەودێری ئەرا دیاریکردن هووکار و چوینیەتی رویداوەگە.

‏دیاریکرد، تا ئیسە هووکار پشت رویداوەگە نادیارە.

