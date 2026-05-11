کوشیان دوو کەس وە گولە لە وەردەم بنکەی پۆلیس "قوشتەپە" لە هەولێر
شەفەق نیوز ـ هەولێر
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو کەس وە مدوو پەلاماریگ چەکداری کە لەنوای بنکەی پۆلیس رویدا لە قەزای "قوشتەژە" سەر وە پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، دوو کەس وەرجە نیمەڕوو ئمڕوو گیان لەدەسدان لەدویای تەقەکردن وەلایەن چەکدارەیلیگ نەناسریایگ لەنوای بینای بنکەی پۆلیس قەزاگە.
وتیش؛ هێزە ئەمنیەیل دەسوەجی رەسینە شوین رویداوەگە لەشوین پەلاماردانەگە بڵاوبوین تیمەیل لێکۆڵینەوە دەسکردن کووکردن بەڵگە هویردەوبوین لە کامیرەیل چەودێری ئەرا دیاریکردن هووکار و چوینیەتی رویداوەگە.
دیاریکرد، تا ئیسە هووکار پشت رویداوەگە نادیارە.