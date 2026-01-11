وسیانیگ خانەقینی ئەرا پشتگیریکردن کورد لە سوریا

شەفەق نیوز- خانەقین

ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە، لە ناوڕاس شار خانەقین، دەسکریا وە وسیانیگ جەماوەری ئەرا پشتگیریکردن کورد لە سوریا، و شەرمەزارکردن ئەو پەلامارەیلە کە وەپییان رەسیە.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئیوارەی ئمڕوو، بڕیگ لە کەسایەتییەیل خەڵک شارەگە، لە ناوڕاس خانەقین لە فیلکەی کرندی، گردەو بوین، ئەرا پیشکەشکردن لە کوردەیل سوریا و هیزەیل هەسەدە، و نەفرەتکردن لەو پەلامار و ستەمە کە لەلایەن میلیشیایەیل سوریا لەبان مەردم ناوچەی حەلەب وەتایبەت لە گەڕەکەیل شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە جیوەجی کریا.

لەو گردەوبوینە، دروشم یەکێتی کورد لە گشت شوینیگ لە جیهان وتیا، وەگەرد دروشمەیل پشتگیریکردن لە هەسەدە و هەڵوێست کورد.