وسیان کاروانەیل ئاسمانی تورکیا لە ئیستەنبوڵ ئەرا کەرکوک لەوەر بەدی کەشوهەوا

شەفەق نيوز – كەركوك

کڕەیل ئاسمانی تورکیا، ئمڕوو چوارشەممە، وسانن گشت کاروانەیل بان خستە لە فرۆکەخانەی هەولێر ئیستەنبوڵ ئەرا فڕوکەخانەی کەرکوک راگەیان، لەوەر بەدی کەشوهەوا لە ناوچەگە، کە هیشت فرۆکەیل نەتوانن وەگورەی بنەمایەیل بیوەیی ئاسمانی هەڵسیەنەو.

کۆمپانیاگە لە خەوەرەیلی ئەرا گەشتیارەیل کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: رەوشەیل کەشوهەوای نائارام، لە داوەزیان ئاست نووڕستن، و هەڵکردن وای تون وەگەرد وارانەیل رفتیگ، مدوو سەرەکی بوین لەشوین وسانن کاروانەیل، دووپاتیش کرد کە بڕیار وسانن کاروانەیل لە رکداری وەبان بیوەیی گەشتیارەیل و تیمەیل فرۆکەوانی هات.

کۆمپانیاگە وتیش: وە پەیام و ئیمێڵ ئاگادار گەشتیارەیل کرد لەبان نووەوبویەیل، وەگەرد بویین دووارە جیگڕدت موفت یا گلەوداین پویل خوەیان وەبی بڕین، تا ئەوەنە کەشوهەوا خاسەو بوود و کاروانەیل چنەو ئەرا سروشت خوەیان.

لەلای خوەییش، سەرچەوەیگ لە کەشناسی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کەشوهەوای پارێزگاگە لە ساعەتەیل شەوەکی تەم خەسیگە و وارانیش وەردەوامە، کە بویە مدوو داوەزیان وەرچەویگ لە ئاست نووڕستن لەناو دەورگرد فڕوکەخانەگە و کڕەیل نیشتنەوە.

دیاری کرد کە وەڕیەوبەرایەتی فڕوکەخانەگە وەردەوامە لە پەیوەندی وەگەرد لایەنەیل پەیوەندیدار و کۆمپانیایل فرۆکەوانی ئەرا هەڵسەنگاندن رەوشەیل و دووارە وازکردن کاروانەیل وەختیگ مەرجەیل بیوەیی پەیا بوون.