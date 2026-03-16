وسيانیگ ماتەمینی لە هەولێر ئەرا زینگکردن یاد کیمیاواران هەڵەبجە (وینە)
شەفەق نیوز - هەولێر
لە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، مەراسیم تایبەتیگ ئەرا زینگکردن یاد بۆردومان شار هەڵەبجە وە بەشداریکردن کەسایەتییەیل سیاسی و ئیداری و شمارەیگ لە هاووڵاتییەیل وەڕیەو چی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەراسیمەگە لە ناوڕاس شار هەولێر وەڕیەو چگە، و وسانن ماتەمینی ئەرا هاوخەمی و زینگکردن ئی یادە ئازار ئەنجام دریا
وەپای پەیامنێرمان، لە مەرسیمەگە کەسایەتیەیل سیاسی و ئیداری پارێزگای هەولێر ئامادەبوین، وەرد بەشداریکردن فراوانیگ هاوڵاتیەیل.
هەرێم کوردستان لە 16 ئازار گشت ساڵیگ، یاد پەلامار شار هەڵەبجە وە چەک کیمیایی لە ساڵ 1988 لە سەردەم دەسەڵات رژێم وەرین عراق بەرز راگرێد، کە بویە هووکار کوشیان و زەخمداری هەزاران کەس لە مەدەنییەیل.