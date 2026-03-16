‏وسيانیگ ماتەمینی لە هەولێر ئەرا زینگکردن یاد کیمیاواران هەڵەبجە (وینە)

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏لە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، مەراسیم تایبەتیگ ئەرا زینگکردن یاد بۆردومان شار هەڵەبجە وە بەشداریکردن کەسایەتییەیل سیاسی و ئیداری و شمارەیگ لە هاووڵاتییەیل وەڕیەو چی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەراسیمەگە لە ناوڕاس شار هەولێر وەڕیەو چگە، و وسانن ماتەمینی ئەرا هاوخەمی و زینگکردن ئی یادە ئازار ئەنجام دریا

‏وەپای پەیامنێرمان، لە مەرسیمەگە کەسایەتیەیل سیاسی و ئیداری پارێزگای هەولێر ئامادەبوین، وەرد بەشداریکردن فراوانیگ هاوڵاتیەیل.

‏هەرێم کوردستان لە 16 ئازار گشت ساڵیگ، یاد پەلامار شار هەڵەبجە وە چەک کیمیایی لە ساڵ 1988 لە سەردەم دەسەڵات رژێم وەرین عراق بەرز راگرێد، کە بویە هووکار کوشیان و زەخمداری هەزاران کەس لە مەدەنییەیل.

‏

‏

‏