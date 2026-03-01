گورز نوویگ وەبان کونسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر

شەفەق نيوز- هەولێر 

سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە هەولێر، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا کە کونسوڵخانەی ئەمریکا کەفتە وەر پەلامار نوویگ.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دەنگ رممەی چوار تەقینەوەی تون مژین کونسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر ژنەفیا وەگەرد دەنگ سیستمەیل وەرگریکردن، وتیش: کونسوڵخانەی ئەمریکا کەفتە وەر پەلامار نوویگ وەبی ئاشکراکردنیگ زیاتر.

 وەکوتپڕ زانیاریەیل فەرمی لە سروشت ئەو. تەقینەوەیلە با زەرەدەیلی نەڕەسیە.

 شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، سەربازگەی ئاسمانی حەریر لە دویای ساعەت چوار شەوەکی و نزیک ساعەت 8:30 شەوەکی کەفتە وەر پەلامار.

 

