گورز نوویگ وەبان کونسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر
شەفەق نيوز- هەولێر
سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە هەولێر، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا کە کونسوڵخانەی ئەمریکا کەفتە وەر پەلامار نوویگ.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دەنگ رممەی چوار تەقینەوەی تون مژین کونسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر ژنەفیا وەگەرد دەنگ سیستمەیل وەرگریکردن، وتیش: کونسوڵخانەی ئەمریکا کەفتە وەر پەلامار نوویگ وەبی ئاشکراکردنیگ زیاتر.
وەکوتپڕ زانیاریەیل فەرمی لە سروشت ئەو. تەقینەوەیلە با زەرەدەیلی نەڕەسیە.
شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، سەربازگەی ئاسمانی حەریر لە دویای ساعەت چوار شەوەکی و نزیک ساعەت 8:30 شەوەکی کەفتە وەر پەلامار.