گورزەیل مووشەکی و کارەیل درەوکردن ئاگرەیل فراوانیگ لە سلێمانی کەنەو و سەدان دۆنم سزنن

شەفەق نیوز - سلێمانی

وەڕێوەبەرایەتی پۆلیس دارستان و ژینگە لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو شەممە، کۆنترۆڵکردن سێ ئاگر "گەورە" راگەیان کە لە ناوچەیل "عەربەت و قەرەداغ و ئاغجەلەر" هەڵسیان، و دووپات کرد کە یەکیگیان وە مدوو پەلاماریگ مووشەکی کەفتەو، لە وەختیگ ئەو دووانەگەی ترەک کارەیل درەوەنی کشاوەرزی بۊنەسە مدوویان، کە ئەوەیش زەرەدەیل فراوانیگ رەسانە پووشەر رووەکی و دارستانە سروشتییەیل.

و وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت کە زنجیرەی ئاگرەیل کە ناوچەیل "قەرەداغ، و زرگویزەڵە، و ئاغجەلەر" لە ماوەی رووژەیل گوزەشتە تا ئمڕوو وەخوەیان دینە، بۊنەسە مدوو زەرەدەیل گەورەیگ ئەرا ژینگە و فرەجۊری زیندەگی، و زەرەدەیل رەساننە ژیان کویەیی لە ئاژەڵەیل و باڵندەیل، و دیاری کرد کە تیمەیلی، ئمڕوو، ێەفتا6 وەگەرد سێ رۊداو جیاواز کردنە.

دیاری کرد کە ئاگر یەکەم لەناو سنوورەیل هەردوگ ئاوای زرگویز و زرگویزەڵە سەر وە ناحیەی عەربەت هیز گردن، کە مەفرەزەیل پولیس دارستان و ژینگە، وە دەسمیەتی خەڵک ناوچەگە، تۊنستن کۆنترۆڵ ئاگریگ فراوان بکەن لەبان رخباری شۊنەگە.

ئاشکرا کرد کە لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی نشان دان کە ئاگرەگە وە مدوو پەلاماریگ مووشەکی هەڵسیاگە کە داگە لە ناوچەگە، ئەوەیش بۊسە مدوو سزانن نزیکەی 500 دۆنم لە لەوەڕگا و گیایەیل، بیجگە لە زەرەدمەنبۊن بەشەیلیگ لە دارستانە سروشتییەیل، وەتایبەت دارەیل بەڕۊ، وەرجە ئەوەگ تیمە تایبەتمەنەیل بتۊنن وە تەواوی کپیەو بکەن و ری لە دریژەکیشانی بگرن.

باس ئەوە کرد کە ئاگرەگە دۊای بومبوارانەگە دریژە کیشا وەرەو سنوور قەزای "قەرەداغ لەڕی کویەی سۊرا"، و لەناو زنجیرە کویەیل "گڵەزەرد"، کە مەفرەزەیل پولیس دارستان و ژینگە، وە هەماهەنگی وەگەرد پولیس وەرگری شارستانی و خەڵک ناوچەگە، دەس کردنە پرۆسەیل کپەوکردن لەبان دریژایی چەن کیلۆمەتریگ، و تۊنستن لە سەعات شەش ئیوارە وە تەواوی کۆنترۆڵ ئاگرەگە بکەن و ری لە فراوانبۊنی بگرن.

وەڕێوەبەرایەتیەگە وتیش کە پرۆسەیل مەزەنەکردن زەرەدەیل هێمان وەردەوامە، لە وەختیگ مەزەنەیل سەرەتایی نشان دەن ئەرا سزانن نزیکەی 150 دۆنم لە دارستانە سروشتییەیل و لەوەڕگایەیل لە ناوچەی قەرەداغ.

لە ناحیەی ئاغجەلەر، خەوەرداد کە دوو ئاگر لە سنوور هەردوگ ئاوای "مایەلە و کانی هەنجیرە" وە مدوو کارەیل درەوکردن وە وەکارهاوردن ئامێر درەوەنی کشاوەرزی (دەڕاسە) هەڵسیان، و دووپات کرد کە مەفرەزەیل پولیس دارستان، وە هەماهەنگی وەگەرد تیمەیل وەرگری شارستانی، تۊنستن کۆنترۆڵ هەردوگ ئاگرەگە بکەن دۊای تەقەلایەیل خەسیگ.

باس ئەوە کرد کە مەزەنەیل سەرەتایی نشان دان کە نزیکەی 120 دۆنم لە لەوەڕگا و گیایەیل و بەرهەمە کشاوەرزییەیل لە هەردوگ رۊداوەگە سزیانە.