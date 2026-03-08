‏گورزەیل بان هەولێز کۆتایی وە ژیان ئەندامیگ ئەمنی لە فرۆکەخانە تیارن

2026-03-08T05:50:13+00:00

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، قەوەکی ئمڕوو شەممە، ەوەردا لە کوشیان ئەندامیگ ئاسایش لە فرۆکەخانەی هەولێر  وە پەلامارداین درۆنیگ کە ناوچەیل فرۆکەخانە کرێدە ئامانج لە شەو شەممە.

‏سەرچەوەگە وە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، قوربانیەگە ناوی وڵات تاهیرە، کاری ئاسایش فرۆکەخانەس، وتیش؛ پەلامارەیل لە وەخت ئەرکەگەی بویەسە مدوو کوشیانی.

‏پەلامارەیل بان هەولێر لە وەخت جەنگە هەرێمیەگە سەرهەڵداس، سەرچەوەیل ئەمنی کوردی ئوشن شارەگە لەماوەی چەن رووژ کۆتاییە رویوەڕوی پەلامارەیل دوارە بوود لەڕی مووشەک و درۆنەو، زیاتر ناوچەیل نزیک فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی هەولێر و دامەزراوەیل ەر وە هاوپەیمانی ناودەوڵەتی گرێدەو، لە وەختیگ کە فرەیگ لە مووشەکەیل لە ئاسمان لەناوبریانە.

