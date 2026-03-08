گورزەیل بان هەولێز کۆتایی وە ژیان ئەندامیگ ئەمنی لە فرۆکەخانە تیارن
شەفەق نیوز ـ هەولێر
سەرچەوەیگ ئەمنی، قەوەکی ئمڕوو شەممە، ەوەردا لە کوشیان ئەندامیگ ئاسایش لە فرۆکەخانەی هەولێر وە پەلامارداین درۆنیگ کە ناوچەیل فرۆکەخانە کرێدە ئامانج لە شەو شەممە.
سەرچەوەگە وە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، قوربانیەگە ناوی وڵات تاهیرە، کاری ئاسایش فرۆکەخانەس، وتیش؛ پەلامارەیل لە وەخت ئەرکەگەی بویەسە مدوو کوشیانی.
پەلامارەیل بان هەولێر لە وەخت جەنگە هەرێمیەگە سەرهەڵداس، سەرچەوەیل ئەمنی کوردی ئوشن شارەگە لەماوەی چەن رووژ کۆتاییە رویوەڕوی پەلامارەیل دوارە بوود لەڕی مووشەک و درۆنەو، زیاتر ناوچەیل نزیک فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی هەولێر و دامەزراوەیل ەر وە هاوپەیمانی ناودەوڵەتی گرێدەو، لە وەختیگ کە فرەیگ لە مووشەکەیل لە ئاسمان لەناوبریانە.