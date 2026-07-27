گورزیگ شۊنیگ لە کویەی هەیبەت سوڵتان لە هەولێر کەێدە ئامانج (ڤیدیۆ)
شەفەق نیوز - هەولێر
سەرچەوەیگ ناوخۆیی، رووژ دووشەممە، خەوەرداد کە شۊنیگ لە کویەی هەیبەت سوڵتان لەناو قەزای کۆیە لە پارێزگای هەولێر کەفتە وەر گورزیگ.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە مەزەنە کریەێد گورزەگە وە مووشەکیگ جیوەجی کریاگە، و دیاری کرد کە تا ئیسە زانیاری لەباوەت ئەو لایەنە کە کریاسە ئامانج یا ئەو لایەنە کە پەلامارەگە جیوەجی کردگە نەڕەسیە.
دیمەنەیل وینەگیریاگ بەرزەوبۊین ستۊنەیل خەسیگ لە دۊکەڵ لە شۊنیگ لەبان کویەی هەیبەت سوڵتان لە قەزای کۆیە نشان دان.