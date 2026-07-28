گورزیگ شۊنەیل تووپخانەی پێشمەرگە لە سلێمانی کەێدە ئامانج.. و ئاسایش لێکۆڵینەوە لە رۊداوەگە کەێد

شەفەق نیوز - سلێمانی

سەرچەوەیگ تایبەت، شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، خەوەرداد کە شۊنەیل تووپخانەی هیزەیل پێشمەرگە لە ناوچەیگ سنووری لە ناحیەی "تەکەڕان" سەر وە پارێزگای سلێمانی کەفتنە وەر پەلاماریگ، لە وەختیگ تا ئیسە ئەو لایەنە کە ها پشتیەو دیار نییە.و دەسوەجی، پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز پەیوەندییگ وە قسەکەر فەرمی وەناو وەڕێوەبەرایەتی ئاسایش سلێمانی، عەمید کارزان رەسوڵ ئەنجام دا، کە لە لێدوانیگ تایبەت ئەرا ئاژانسەگە دووپات کرد کە پرسیار لە هۊردەکارییەیل رۊداوەگە کەێد، و زانیارییەیل دەسوەجێ دۊای تەواوبۊینیان خەێدەڕۊ.

تا وەخت ئامادەکردن ئی خەوەرە، هیچ لایەنیگ ئەمنی یا سەربازی بەیاننامەیگ فەرمی دەرنەکردگە کە سروشت پەلامارەگە یا ئەو لایەنە کە وەرپرسە لەلی ئاشکرا بکەێد.