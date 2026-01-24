‏کوردەیل فەیلی خرینە ناو لیست یاسای قوربانیەیل تیرۆر.. قەرەبوو گشتگیر ئەرا بنەماڵەی شەهیدان

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ئەندام لیژنەی شەهیدەیل و زیندانیە سیاسیەیل لە ئەنجومەن نوێنەرەیل ئاڤێستا مام یەیا، ئمڕوو شەممە، راگەیان لیژنەگە کارکەێد ئەرا گواسنەوەی شەهیدەیل کورد و لەناویان کورد فەیلی لە چوارچمگ هەمووارە نوویەیل یاسای قوربانیەیل تیرۆر، وە جویریگ کە ماف قەرەبووکردن بنەماڵەیلیان لە مژارە جیاوازەیل مسۆگەربکەێد.

‏ئاڤێستا ‌لەبەیاننامەیگ کە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز رەسیە دیاریکرد، پەرلەمان لە چەن رووژ گوزەشتە دەنگ وەبان پێکهاردن لیژنەیگ دایە کە نوێنەر کوتلە سیاسی جیاوازەیل هاناوی، جویر پارتی دیموکراتی کوردستان ئەرا هەموارکردن یاسای قوبانیەیل تیرۆر.

‏وتیش؛ "لیژنەگە تەقەلا دەێد شەهیدەیل کورد لە هەرێم کوردستان و ناوچە جێناکۆکەیل، بیجگە لە کوردەیل فەیلی، بخەێدە ژیر چەتر یاسا هەمووارکریاگە.

‏ئاشکرایکرد، ئێ هەمووارە پێشنیارکریاگە بوودە مدوو دادپەروەری ئەرا بنەماڵەی شەهیدەیل لە روی دارایی، پەروەردەیی و دامەزریان.

‏دووپاتکرد، رەدکردن یاساگە رویوەڕوی ناڕەزایەتی یا دویاکەفتن نیەود، چوینکە گشت پێکهاتەیل عراق قوربانی لە جەنگ دژ تیرۆر دایە و کوردیش بەش سەرەکی بویە لەو قوربانیەیلە.

