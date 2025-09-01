کوردێگێ کرماشانی چوار جار تیم مللی ئێران کردگە قارەمان

شەفەق‌نیوز/ خوڵامڕزا موومنی‌موقەدەم، سەرمورەبی تیم مللی واڵیواڵ جوانان ئێران، دو جار ئی تیمە کردە قارەمان جەهان.

ئی موربی چل و هەفت ساڵە ک خوەێ وەر ژە وازیوان واڵیواڵ بییە یە سێ ساڵە تیم مللی جوانەێل ژێر بیس و یەک ساڵە ئێران گرتگەسە مل و دە ئی سێ ساڵ چەن رکورد هاوردگەسە دەس ک هەر نیەشکن.

ئەوی توانستگە جووری ئی تیمە پەروەردە بکەێ ک دە هزار و سەد و ده رووژ یانێ بان سێ ساڵ هە پیرووزەو بوێ ئوو دو جار بان ئەڵ بان وە قارەمانی دنیا بڕەسنێگەێ.

ئەو هەمجا دو جار پێشت ئەڵ پێشتیش ئی تیمە کردگەسە قارەمان ئاسیا.

وەر ژە یەیش کوروش مورادی سەرمورەبی ئەفسانەیی تیم مللی وەزنەبەرداری ئێران بییە ک کورد کرماشان بییە و دە وت‌ووێژێ وتگە: م تیم مللی وە مووجزەی زوان داڵگی رەسانمە موولەق وەزنەبەرداری دنیا چوون وەرد سێ وەزنەئەڵگر کورد وە کوردی دوتم و ئەڕا ئەودوەێیانیش دەسیار وە زوان داڵگی خوەیان نام.

دوکتور بیژەن زوەڵفەقارنەسەب مورەبی تیم مللی تووپان ئێرانیش چەن ساڵ پێش ئەڕا یەکمجار وە داشکانن تیم مللی ئوسترالیا ، ئێران برد وە جام جەهانڕوو.