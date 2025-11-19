‏کوردستان.. 529 حالەت تونوتیژی دژ وە پیایەیل و 54 خوەیکوشتن لەماوەی دە مانگ

شەفەق نیوز- سلێمانی

‏یەکێتی پیایەیل کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرایکرد بەرزەوبوین ،ەرچەویگ لە تونوتیژی دژ وە پیایەیل لەناو کومەڵگەی کوردستان توومارکریاس لە ماوەی دە مانگ یەکەم ئمساڵ 2025.

‏سەرۆک یەکێتیەگە ، بورهان مەجید، وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "529حالەت تونوتیژی کە ژنەیل وەرانوەر پیایەیل ئەنجامیدانە توومارکریاس" دیارکیرد "45 پیای خوەیان کوشتنە ،ەمدوو گیچەلە کۆمەڵایەتیەیل جیاواز و 17 پیای ترەک وە مدوو گیچەل کۆمەڵایەتی کوشیانە".

‏هووکار زیایبوین حالەتەگە گلەودا ئەرا "بارودۆخ ئابووری سەخت پلە شەشە، وەرد کاریگەری تووڕە کۆمەڵایەتیەیل، و پیشکەفتن کە بویەسەمدوو ئەوەگ کۆمەڵگا زیاتر وازتربوود، ئاڵشتبوین شێواز پەیوەنیەیل ناو خێزان".

‏دیاریکرد "کۆمەڵگە وەرەو بەسیان چوود و خێزان تەنیا هاناو یەک خێزان، یەیش هیلێد پەستانەیل دەروینی و کۆمەڵایەتی بان پیای زیایەوبوود".

‏بورهان داوا لە لایەنەیل پەیوەنیدار کەێد "دەسوەجی رێکار وەربگرن ئەرا چارەسەرکردن هووکار گیچەڵەیل خێزانی و دانان پلانیگ ئەرا سنووردارکردن تونوتیژی و هەڵچگنەیل کۆمەڵایەتی کە هەڕەشە وەبان ئارامی خێزان کەێد".

