‏کوردستان 120 ملیار دینار داهات نانەفتی ئەرا وەزارەت دارایی عراق ئەرا مانگ کانوون دویەم کلکرد

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏وەزارەت دارایی و ئابووریی حکومە هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان داهاتە نانەفتیەیل هەێم ئەرا مانگ کانوون دویەم گوزەشتە، خستیەس بان حساو بانکی وەزارەت دارایی عراق.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ ئمڕوو دیاریکرد بڕ 120 ملیار دینار، جویر داهات نانەفتی هەرێم کوردستان ئەرا مانگ کانون دویەم، وە شێوەی نەختینە (کاش) خریارە بان حساو بانکی وەزارەت دارایی حکومەت فیدراڵ لە لق هەولێر بانک ناوەندیی عراق.

