کوردستان: گفتوگۆ وەگەرد چین لەبان پڕۆژەیل وزەی خۆر

شەفەق نیوز - سلێمانی

سەرۆک یەکێتیی هەناردەکارەیل و هاوردەکارەیل هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، پشتیوانی یەکێتییەگە لە پتەوکردن پەیوەندییە بازرگانییەیل وەرد وڵاتەیل جیهان، لەناویان وڵات چین ئاشکراکرد، وتیش گفتوگۆ وەرد شاندیگ بازرگانی چین ئەنجامدریا ئەرا وەشوینکەفتن دەرفەت بەرهەکاری نوو، وەتایبەتی لە کەرت وزەی خۆر.

شێخ مستەفا شێخ عەبدولڕەحمان، سەرۆک یەکێتییەگە لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەی بوی، وت: پبشوازی لە شاندیگ بازرگانی لە چینەو کرد ئەرا باسکردن لە میکانیزمەیل پەرەپیدان هاریکاری ئابووری و بازرگانی ناوەین هەردوگلا.

شێخ عەبدولڕەحمان ئاشکرا کرد کە چەند کۆمپانیایگ چینی وەگەرد ئی شاندە رەسینە گفتوگۆکردن لەبان دامەزرانن پڕۆژەی وزەی خۆر لە هەرێم، دووپاتیش کرد لە گرنگی وەچەو ئی کەرتە لەی وەختە، وە لەوەرچەوگردن دابینکردن جیگریگ پاک کە بەشدارە لە کەمکردن فشار لەبان تووڕ کارەبا و کەمکردن پشتبەسین وە سزەمەنی، بیجگە لە وەکارهاوردن خاسترین وزەی نووەوبوی.

وتیش: فرە لە بازرگانەیل کورد سەردان چین کردنە و بەشداری پێشانگە بازرگانییەیل کردنە، و بەش فرەیگ بازاڕ ناوخۆ پشت وە هاوردەکردن کاڵا و بەرهەم چینی بەسێد، و باس ئاست پبشکەفتگ بازرگانی ناوەین هەردوگلا کرد.

سەرۆک یەکێتییەگە باس خواستی کرد ئەرا زیابکردن قەوارەی ئاڵوگۆڕە بازرگانییەیل لە بانان و وازکردن هەل بەرهەمهاوردن فراوانتر ئەرا کۆمپانیا بیگانەیل، یەیش بوودە مدوو بەرزکردن گەشەسەنین ئابووری و زیایکردن هەل کاری نوو لەناو هەرێم کوردستان.