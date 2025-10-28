کوردستان.. زیاتر لە 13 هەزار قوربانی و 3 هەزار کێڵگەی مین
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەڕێوەبەرایەتی کاروبار مین لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان زیاتر لە 3 هەزار کێڵگەی مین و 10 هەزار پارچە لە وەجیماگەیل جەنگ و تەقەمەنی نەتەقیاگ لەناو زەوی هەرێم هەس.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ وە بوونەی "رووژ شەهیدەیل کاروبار مین" رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، بڵاوبوین شمارەی گەپیگ لە مین و وەجیماگەیل جەنگی " رخداری" دروسکەێد لە نوای ئاوەدانکردن و ئەوزەڵداین دروسکەێد، دیاریکەێد شمارەیگ لەی کێڵگەیلە کەفێدە بان ری ناوەین شا و ناوچە گشتیەیل، هیشتیە بوودە مدوو پەککەفتن شمارەی گەپیگ پرۆژە خزمەتگوزاریەیل.
وتیش "35 کراکار لە کۆمپانیا ورێکخریاگەیل تایوەت وە لاوردن مین گیان لەدەسدانە مەوقەی ئەنجامداین ئەرکەگەیان، و 67 کەس ترەکیش زەخمداربوین".
وەپای وەڕێوەبەرایەتیەگە، تیم لاوردن مین تا ئیسە 576 کیلومەتر چوارگوشە لە بنەرەت 776 کیلومەتر چوارگوشە لە زەوی پیسبوی پاکەوکریاس، دریاسە دەس خاوەنەیلیان لەدویای دووپاتکردن لە نەوین رخداری.
لایەنەیل پەیوەنیدار داوای "جیوەجیکردن مافەیل و داوای تایوەتەیل کراکاریەیل کەن کە لەی مژارە کارکەن، و مسۆگەرکردن سوودمەنبوینیان لە یاسایی ئەرایان جویر رێزدانان لە سرووشت پیشەگەیان ئەرا رخداری و قوربانیداین گەپیان".