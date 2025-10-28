‏کوردستان.. زیاتر لە 13 هەزار قوربانی و 3 هەزار کێڵگەی مین

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەڕێوەبەرایەتی کاروبار مین لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان زیاتر لە 3 هەزار کێڵگەی مین و 10 هەزار پارچە لە وەجیماگەیل جەنگ و تەقەمەنی نەتەقیاگ لەناو زەوی هەرێم هەس.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ وە بوونەی "رووژ شەهیدەیل کاروبار مین" رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، بڵاوبوین شمارەی گەپیگ لە مین و وەجیماگەیل جەنگی " رخداری" دروسکەێد لە نوای ئاوەدانکردن و ئەوزەڵداین دروسکەێد، دیاریکەێد شمارەیگ لەی کێڵگەیلە کەفێدە بان ری ناوەین شا و ناوچە گشتیەیل، هیشتیە بوودە مدوو پەککەفتن شمارەی گەپیگ پرۆژە خزمەتگوزاریەیل.

‏وتیش "35 کراکار لە کۆمپانیا ورێکخریاگەیل تایوەت وە لاوردن مین گیان لەدەسدانە مەوقەی ئەنجامداین ئەرکەگەیان، و 67 کەس ترەکیش زەخمداربوین".

‏وەپای وەڕێوەبەرایەتیەگە، تیم لاوردن مین تا ئیسە 576 کیلومەتر چوارگوشە لە بنەرەت 776 کیلومەتر چوارگوشە لە زەوی پیسبوی پاکەوکریاس، دریاسە دەس خاوەنەیلیان لەدویای دووپاتکردن لە نەوین رخداری.

‏لایەنەیل پەیوەنیدار داوای "جیوەجیکردن مافەیل و داوای تایوەتەیل کراکاریەیل کەن کە لەی مژارە کارکەن، و مسۆگەرکردن سوودمەنبوینیان لە یاسایی ئەرایان جویر رێزدانان لە سرووشت پیشەگەیان ئەرا رخداری و قوربانیداین گەپیان".

