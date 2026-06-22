کوردستان ئیران نواگیری داوەزیان پیشەسازی قالی دەسچن کەێد وە پلانیگ ئەرا زینگەوکردن بەرهەمهاوردن و هەناردەکردن

شەفەق نیوز - ئەڵگەردان تایبەت

دەسەڵاتەیل ناوخۆیی لە پارێزگای کوردستان ئیران، دەس کردنە گامەیلیگ ئەرا چارەسەرکردن قەیرانەیل پێکهاتەیی کە تویش کەرت فەرش دەسچن بوونەو، کە یەکیگە لە سەرچەوەیل ئابووری و کەلەپوورییە دیارەیل لە ناوچەگە، ئەوەیش لە تەقەلایگ ئەرا دانان پلانیگ کار کە ئامانج لەلی زیایکردن بەرهەمهاوردن وسیای و ئاسانکردن رەسین بەرهەمەگە ئەرا بازاڕەیل ناودەوڵەتی.

وەپای راپۆرتیگ ئاژانس "فارس" ئیرانی کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کرد، ئەوە لە گردەوبوینیگ تایبەتمەن هات کە وەرپرسەیل لە کەرت بازرگانی و پیشەسازی لە شار "سنە" سازی کردن، کە تەرخان کریا ئەرا دەسنشانکردن تەپ و ریگرییەیل ئیسە و پیشکەشکردن پێشنیارەیل کرداری ئەرا ئاژانسەیل بڕیار لەبان هەردوگ ئاست ناوخۆیی و نیشتمانی.

راپۆرتەگە لە زوان جیگر کاروبار بازرگانی و گەشەپیداین کارەیل لە ئیدارەی گشتی پیشەسازی و کانزایەیل و بازرگانی لە پارێزگاگە، تەها سەميعي، وت: دەسنشانکردن ئاڵنگارییەیل وە هویردی و داڕشتن چارەسەرەیل جیوەجیکردن پەلە ئەرا لاوردن ریگرییەیل ئیسە بنەمان ئەرا خوەشککردن ریەگە وەرەو گەشەپیداین ئی پیشەسازیی گرانبەها.

پارێزگای کوردستان وە یەکیگ لە سەنتەرەیل سەرەکی ئەرا بەرهەمهاوردن فەرش دەسچن لە ئیران هەژمار کریەێد، کە ئی کەرتە پشت بەسێدە بان تووڕیگ فراوان کە دەیان هەزار لە چنەرەیل و پیشەوەرەیل گورج لەخوەی گرێد کە ساڵانە بازاڕەگە وە قەوارەی بەرهەمهاوردنیگ گەپ پڕەو کەن کە جیاوازە وە نەخشە نەریتییە بیوینەیلی.

وەگەرد ئەوەیش، کەرتەگە رویوەڕوی فشارەیل زیاییگ بوودەو کە سنوورداری لە توانای رکابەریی کردگە؛ و وەپای ئەو گفتوگۆیلە کە لە دیدارەگە کریان، دیارترین ئەو ریگرییەیلە کە کەفنە وەر پیشەوەرەیل و بەرهەمهاورەیل لەی خاڵەیلە کوڵەو بۊن:

دابینکردن چەودیاری کۆمەڵایەتی: قەیرانەیل دووبارەبۊ پەیوەندیدار وە میکانیزمەیل دڵنیایی تەندروسی و کۆمەڵایەتی ئەرا چنەرەیل فەرش.

زنجیرەیل دابینکردن: سەختی لە دابینکردن کەرەستەیل خاو کوالێتی بەرز وە نرخەیل جیگیر.

سپۆنسەرکرن: کەمبۊن ئاسانکاری و قەرزەیل دارایی و پاڵپشتی بانکی ئەرا پرۆژە بۊچگەیل.

بازاڕکردن ناودەوڵەتی: داوەزیان هەناردەیل و سەختی بڕین بازاڕەیل دەیشتەکی وە مدوو ئاڵووزییەیل بازرگانی ناودەوڵەتی و بارکردن.

لە چوارچیوەی خستنەڕوی چارەسەرەیل، سەمیعی دیاری کرد کە پلان زینگەوکردن پێشنیارکریاگ پشت بەسێدە بان فرەچەشنکردن دەروازەیل فرووشتن، و مسۆگەرکردن بەشداریکردن کارا ئەرا بەرهەمهاورەیل لە پیشانگایەیل نیشتمانی و ناودەوڵەتی، بیجگە لە کاراکردن رۆڵ سەڵاکارەیل و پاشکۆ بازرگانییەیل لە باڵیۆزخانەیل ئەرا پەیاکردن شوین پا ئەرا قالی کوردی لە بازاڕەیل ئامانجدار.

وەرپرسە ئیرانییەگە وتیش، کە قایمکردن پاڵپشتی راسەوخۆ ئەرا بەرهەمهاورەیل و لاوردن ریگرییەیل بیرۆکراتی تەنیا بەشداری لە زیایبۊن ریژەیل بەرهەمهاوردن نیەکەن، بەڵکم بوونە مدوو گەشەسەنین هەناردەیل و دروسکردن دەرفەتەیل کار وەردەوام لەی کەرتە کە هاوبەشە لەناوەین هونەر و پیشەسازی.

بڕیارە ئەو تەمە و پێشنیارەیلە کە لە دیدارەگە دەرچگن لە راپۆرتیگ یەکگردگ بەرزەو بکریەین ئەرا وەزارەتەیل و لایەنە حکومییە پەیوەندیدارەیل لە پایتەخت تاران، ئەرا چەوخشانن لە پەسەنکردن بڕیگ کار هاندەر کە پاڵپشتی وەردەوامبۊن ئی پیشە بکەێد و نواگیری سایەڵ وسیان ئابووری بکەێد کە رخباری خەێدە بان کراکارەیل لەناوی.