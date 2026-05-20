کوردستان.. جیوەجیکردن زیاتر لە 2600 کم لە ريوبانەیل وەل بویین قەیران دارایی

شەفەق نیوز - سلێمانی

دانا عەبدولکەریم وەزیر ئاوەدانکردن و نیشتەجیکردن لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، دووپات کرد کە حکومەت هەرێم زیاتر لە 2600 کیلۆمەتر لە ریوبانەیل لە ماوەی کابینەی حکومی گوزەشتە جیوەجی کردگە، وەل ئەو سەختییەیل داراییەیلە کە رۊوەرۊی هەرێمەگە بوینە.

عەبدولکەریم، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ماوەی گوزەشتە دروسکردن زیاتر لە 2600 کیلۆمەتر لە ریوبانەیل لە گشت ناوچەیل هەرێم کوردستان وەخوەی دیە، و ئی بڕە لە پرۆسەیل قیرتاوکردن وە دەسکەفتیگ گەورە لە ماوەیگ پەیمانەیی هەژمار کریەێد، بیجگە لەوەگ دەسکەفتیگ گرنگە لە روی خرج لە سایەی رەوشەیل ئیسە.

هەمیش وت: هەر وەرەونواچگنیگ لە هەر وڵاتیگ وە پلەی بنەڕەتی پشت وە ریوبان و هاتوچوو و پیەڵەیل بەسێد، چۊنکە بویین ژیرخانیگ گونجیاگ ری ئەرا دامەزرانن پرۆژەیل ترەک خوەش کەێد، هەرلیوا بەرهەمهاوردن وە شیوەیگ گەورە پشت وە بویین ریوبان و پیەڵ و خزمەتگوزارییەیل شایستە لە ناوچەیل بەسێد.

وەزیر ئاوەدانکردن و نیشتەجیکردن دیاری کرد کە وەردەوامبوین کارکردن وە شمارەیگ لە پرۆژەیل کە هێمان لە قۆناغ جیوەجیکردن و تەواوکردنە، و ئارەزوویەیل گەورەتریگ لای وەزارەتەگە هەس ئەرا پیشکەشکردن خزمەتگوزارییەیل زیاتر ئەرا هاووڵاتییەیل هەرێم کوردستان.

هەمیش وت: قەیران دارایی و نەڕەسین بەش هەرێمەگە وە شیوەیگ تەواو بویە مدوو پەکخستن شمارەیگ لە پرۆژەیل، باوجی ئەوە ریگری لە حکومەتەگە نەکرد لە پیشکەشکردن خزمەتگوزارییەیل خاسیگ ئەرا هاووڵاتییەیل، و دیاری کرد گام هاتگ جیوەجیکردن پرۆژە و خزمەتگوزارییەیل گەورەتریگ وەخوەی دوینێد لە بانان نزیک.