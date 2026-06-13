کوردستان.. بڕین خزمەتگوزارییەیل ئینتەرنێت و نامەیل لە مەوقەی تاقیکردنەوەیل

شەفەق نیوز - هەولێر

وەزارەت گواستنەوە و پەیوەندییەیل لە حکومەت هەرێم کوردستان، رووژ شەممە، بڕین خزمەتگوزارییەیل ئینتەرنێت و نامە دەقەیل و نامەیل فرەمیدیایی وە شیوەیگ وەختانە لە رووژەیل تاقیکردن راگەیان.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ ک رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز دیاری کرد ک بڕیارەگە لەبان داواکاری وەزارەت پەروەردە دەرچگە، وتیش کرد ک بڕیار بڕین خزمەتگوزارییەگە ئەرا بەرژەوەنی گشتی و مسۆگەرکردن پاکی پرۆسەی تاقیکردنەوەگە تیەێد.

بەیاننامەگە وتیش: بڕین خزمەتگوزارییەیل ئینتەرنێت و نامە دەقەیل و نامەیل میدیایی رووژانە لە سەعات 6:30 شەوەکی تا 7:30 شەوەکی جیوەجی کریەێد.