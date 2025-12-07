کوردستان: بەشەوکردن زیاتر لە 107 ملیۆن لیتر نەفت چەرمگ وەبان هاوڵاتیەیل هەرێم
2025-12-07T13:42:28+00:00
شەفەق نیوز- هەولێر
وەزارەت سامانە سروشتییەیل هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، دابەشکردن زیاتر لە 107 ملیۆن لیتر نەفت چەرمگ وەبان خێزانەیل پارێزگایەیل و ئیدارەیل سەروەخوەی هەرێم راگەیان.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیەس ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان: " نەفتەگە تا ئیسە وەبان نزیکەی 537 هەزار خێزان بەشکریاس".
دیاریکرد "پارێزگای سلێمانی لە نوای ئەو پارێزگایەیلە بویە سوودمەن بوین لە پرۆسەی بەشەوکردن نەفت چەرمگ".