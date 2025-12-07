‏کوردستان: بەشەوکردن زیاتر لە 107 ملیۆن لیتر نەفت چەرمگ وەبان هاوڵاتیەیل هەرێم

‏شەفەق نیوز- هەولێر

‏وەزارەت سامانە سروشتییەیل هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، دابەشکردن زیاتر لە 107 ملیۆن لیتر نەفت چەرمگ وەبان خێزانەیل پارێزگایەیل و ئیدارەیل سەروەخوەی هەرێم راگەیان.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیەس ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان: " نەفتەگە تا ئیسە وەبان نزیکەی 537 هەزار خێزان بەشکریاس".

‏دیاریکرد "پارێزگای سلێمانی لە نوای ئەو پارێزگایەیلە بویە سوودمەن بوین لە پرۆسەی بەشەوکردن نەفت چەرمگ".

‏