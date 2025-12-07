‏کوردستان: بەشەوکردن زیاتر لە 107 ملیۆن لیتر نەفت چەرمگ وەبان هاوڵاتیەیل هەرێم

2025-12-07T13:42:28+00:00

‏شەفەق نیوز- هەولێر

‏وەزارەت سامانە سروشتییەیل هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، دابەشکردن زیاتر لە 107 ملیۆن لیتر نەفت چەرمگ وەبان خێزانەیل پارێزگایەیل و ئیدارەیل سەروەخوەی هەرێم راگەیان.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیەس ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان: "  نەفتەگە تا ئیسە وەبان  نزیکەی 537 هەزار خێزان بەشکریاس".

‏دیاریکرد "پارێزگای سلێمانی لە نوای  ئەو پارێزگایەیلە بویە سوودمەن بوین لە پرۆسەی بەشەوکردن نەفت چەرمگ".

