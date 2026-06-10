کوردستان.. بەسانن هاوینەهەوار ئەحمەد ئاوا وە شیوەیگ وەختانە ئەرا مینەکردن مناڵیگ کە کەفتەسە ناو ئاو تاڤگەگە

شەفەق نیوز - هەڵەبجە

ئیدارەی پارێزگای هەڵەبجە، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان لە بەسانن هاوینەهەوار ئەحمەد ئاوا وە شیوەیگ وەختانە لە وەرانوەر سەردانیکەرەیل و گەشتیارەیل، ئەرا وازکردن ری لەنوای تیمەیل رزگارکردن و وەرگری شارستانی ئەرا وەردەوامبۊن ئۆپەراسیۆنەیل مینەکردن مناڵیگ کە دیار نەمەنیە لەئەنجام کەفتنی لە ناو ئاو تاڤگەی زەڵەم.

نویسینگەی راگەیانن پارێزگای هەڵەبجە لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بڕیار بەساننەگە لەوەر وەردەوامبۊن ئۆپەراسیۆنەیل مینەکردنە مناڵیگ تەمەن 11 ساڵان تیەێد، کە کەفتیەسە ناو ئاو تاڤگەگە لەناو ناوچەی هاوینەهەوارەگە، وە دووپاتکردن ئەوە کە تیمە تایبەتمەنەیلە وەردەوامن لە تەقەلای خەسیان ئەرا پەیاکردنی.

بەیاننامەگە ئاشکرا کرد کە بەسانن هاوینەهەوارەگە ئەرا یەک رووژ ئامانج دیرێد ئەرا مقیەتیکردن بیوەیی گشتی و ئاسانکردن چۊلەی تیمەیل رزگارکردن و وەرگری شارستانی لە مەوقەی جیوەجیکردن ئەرکەیلیان، دویر لەو قەرەباڵغییە کە ناوچەگە وەخوەی دوینێد، لە ماوەی وەرز گەشتیاری.

ئیدارەی پارێزگاگە داوا لە هاووڵاتییەیل و گەشتیارەیل کرد پابەند بوون وە رینماییەیل لایەنە تایبەتمەنەیل و هاوکاری وەگەرد تیمە مەیدانییەیل بکەن ئەرا دڵنیابوین لە سەرکەفتن ئۆپەراسیۆنەیل مینەکردنەگە.

ئیوارەی دۊکە سێشەممە، وەڕێوەبەرایەتی گشتی وەرگری شارستانی تیمەیلی خستەسە ئامادەباشی دۊای کەفتن مناڵیگ کە لە خەڵک یەکیگ لە پارێزگایل ناوڕاس عراقە وەناو ئاو تاڤگەی زەڵەم لە هاوینەهەوار ئەحمەد ئاوا، لە مەوقەیگ ئۆپەراسیۆنەیل مینەکردن ئەرا پەیاکردنی هێمان وەردەوامن.

هاوینەهەوار ئەحمەد ئاوا وە یەکیگ لە دیارترین رویگە گەشتیارییەیل لە پارێزگای هەڵەبجە دانریەێد، و ساڵانە هەزاران سەردانکەر لە پارێزگا جیاجیایەیل عراق کیشێد، وە تایبەت لە ماوەی وەرز تاوسان.