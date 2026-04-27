وازکردن ناوەنديگ زانستی ئەرا سەرچەوەیل ئاو و خاک لە هەولێر

شەفەق نیوز - هەولێر

ئمڕوو دوشەممە، ناوەندیگ ئەرا "سەرچەوەیل ئاو و خاک" لەناو باڵەخانەی وەڕێوەبەرایەتی ئاویاری پارێزگا لە شار هەولێر پایتەخت هەرێم كوردستان واز کریا، ئەوەیش لە گامیگ کە ئامانج لەلی پەرەپیدان کەرت ئاویاری و پشتبەسین وە بنەما زانستییەیلە لە ئیدارەی سەرچەوە سروشتییەیل.

وەگورەی بەیاننامەیگ لە پارێزگای هەولێر، کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت: دامەزرانن ئی ناوەندە وە ئامانج دروسکردن بنکەیگ داتا ئەرا رۊوەڕۊبوین ئاڵشبویەیل کەشوهەوا، و مقیەتیکردن ئاوەیل ژیر زەوی، و پەرەپیدان کەرت کشتوکاڵی لەڕی نەخشەیلیگ دیجیتاڵی پیشکەفتگ تیەێد.

وەپەی بەیاننامەگە: ئی ریکارە نوێنەرایەتی گامیگ گرنگ کەێد وەرەو وەدیجیتاڵکردن زانیارییە ژینگەییەیل و دابینکردن سەرچەوەیلیگ باوەڕپیکریاگ ئەرا توێژەرەیل و بڕیاردەرەیل ئەرا کەمەوکردن لە زیاوەکارهاوردن سەرچەوە سروشتییەیل وە شیوازەیلیگ زانستی سەردەمیانە.