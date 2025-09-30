وازکردن یەکەمین کۆلێژ "ئاسایش نیشتیمانی" لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ سلێمانی
زانکۆی سلێمانی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە وازکردن کۆلێژ ئاسایش نیشتیمانی لەماوەی ساڵ خوەنەوای نوو 2025 – 2026، وە یەکەمین جویر دانرێد لەبان ئاست هەرێم کوردستان، مەرج وەرگردن و میکانیزم پیشکەشکردن خوەنەوارەیل دیاریکریاس.
وەڕێوەبەر راگەیانن زانکۆی سلێمانی، دکتۆر یوهان عوسمان وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "کۆلێژ ئاسایش یشتیمانی سێ لق سەرەکی گرێدە خوەی کە بریتین لە : ئاسایش ئەلیکترۆنی، توێژینەوەی ئەمنی و هەواڵگری"، دیاریکرد "لە ئمڕوو سێشەممە 30 ئەیلول 2025 دەسکرێد وە پیشکەشکردن لە کەمپ نوو زانکۆگە، وە پڕکردن فۆڕمیگ تایوەت، داواکاری پیشکەشکرێد".
ئاشکرایکرد، "مەرج وەرگردنەگە داواکەێد پیشکەشکار دەرچگ ئامادەیی بوود لقەیل ئەدەبی یا زانستی ئمساڵ یا ساڵ وەرین، کوونمڕەی لە 75% کەمتر نەود"، دیاریکرد، "خوەنەواری وە زوان کوردی و عربی و ئینگلیزیە".
وتیش "دەرچگەیل کۆلێژەگە ئامادەبوون ئەرا کارکردن جویر ئەفسەریگ فەرمی، وەرد پیشەیی و تەکنیکی و ئەکادیمیەیل لە کەرتەیل گشتی و تایوەت" وتیش یە گام نوویگە نوێنەرایەتی "پێشینەیگ نوو ئەکادیمی کەێد لە هەرێم کوردستان".