وازکردن پێشانگای کتاو لە دهۆک وە بەشداری 18 دەزگای چاپ و بڵاوکردن (وینە)

شەفەق نیوز - دهۆک

دەزگای خێرخوازیی روانگە وە هاوکاری بەش چاپ و بڵاوکردن دهۆک، ئمڕوو دووشەممە، لە هۆڵ سەنتەر رووشنهویری زانکۆی دهۆک پێشانگای کتاو واز کرد، کە هەژدە دەزگای چاپ و بڵاوکردنەوە بەشداریی کردن، هەزاران کتاو نمایشکرد کە بوارە جیاوازەیل سیاسی، کولتووری، ئایینی و بوارەیل ترەک گرێدەو.

حەسەن شێخ عەلائەدین، وەڕێوەبەر جیوەجیکار دەزگای روانگە لە قسەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "دامەزراوەگە وە هاوبەشی وەرد وەڕێوەبەرایەتی ڕاگەیانن و چاپەمەنی و بڵاوکردن یەکەم پێشانگای کتاوی لە دهۆک واز کرد، ئامانج پێشانگاگە خزمەتکردن خوەنەرەیل و خوەنەوارەیل و وەرەونوابردن کلتور خوەتستنە لە شارەگە".

عەلائەدین وتیش: کتاوەیل پیەڵیگ بنەڕەتی ئەرا زانست لە ناوەین نەوەیل دروس کەن، پێشانگای کتاویش بەشدارە لە ئاسانکاری دەسڕەسین خوەنەرەیل وە سەرچەوەیل زانیاری، وەتایبەتی وە لەوەرچەوگردن ئەو سەختیەیلە لە سنوورداربوین وەخت یا مەودای جوگرافی، وەگەرد باڵادەسی تەکنەلۆژیای دیجیتاڵی، کتاوە چاپکریاگەیل بەهایگ جیگرە لەڕوی قویلایی ناوەڕۆکەیلیان و مقیەتی ئەزموون خوەنستن کەن.

وتیش: "دامەزراوەی روانگە وە رینمایی دیدگای سەرۆکەگەی، ئیدریس نێچیرڤان بارزانی، گرنگیی فرەیگ وە رووشنهویری دەێد"، وتیش: "ساڵ گوزەشتە شمارەیگ کتاو گرنگ چاپکرد وە ئامانج هاندان گەنجەیل ئەرا خوەنستن".

عەلائەدین دووپاتیش کرد کە "وازکردن پێشانگاگە لە دهۆک گوزارشت لەو گرنگییە کەێد کە بناغەیگ لە شارەگە دانەێد"، ئومید خوەی نشان دا کە "پێشانگاگە جویر سەکوویگ بوود کە نویسەرەیل و خوەنەرەیل و دەزگایەیل چاپ و بڵاوکردن گردەو بکەێد، و لە ساڵەیل ئایندە زیاتر پەرە بسینێد".