‏ئیوارەی هەولێر وە واران شوریاس (وینە)

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏روی پارێزگای هەولێر، ئمڕوو دووشەممە، وە واران رفتیگ شوریا کە جادە و کویچەیل پارێزگاگە گردیەسەو، لە چوارچمگ شەپوولیگ واران وارین لە گشت پارێزگایەیل هەرێم کوردستان.

‏کامیرەیل ئاژانس شەفەق نیوز وینەی چەن جادە و کویچەیگ هەولێر توومارکردیە کە وە واران تەڕ بویە کە ئێ زمسانە فرە چەوەڕێ کریا لە ناوەین ئامادەکاریەیل ئەرا رفتیەگەی لە رووژەیل بانان، و ئامادەکاری پارێزگاگەگە ئەرا هەر حالەتیگ لەناوکاو.

‏رووژ شەممەی وەرین، حکومەت ناوخوەی هەولێر راگەیان گشت لایەنەیل خزمەتگوزاری و فەرمیەیل خریانەسە حالەت ئامادەباشی ئەرا مەزەنەی ئەو شەپوول واران وارین رفتە چەوەڕێ کرێد لە رووژەیل ئایندە، لە چوارچمگ پلان پیشوەختە رویوەرویبوین هەر حالەتیگ لەناوکاو کەشوهەوا.

