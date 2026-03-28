چوارەم درۆن پەلامار شار دهۆک دەێد

شەفەق نیوز - دهۆک

سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس، ئمڕوو شەمە، راگەیان کە شار دهۆک کەفتە وەر زنجیرەیگ پەلامار وە فرۆکەیل بیفڕۆکەوان (درۆن) تەقەمەنی، وەگەرد بەرزەوبوین تیژیە ئەمنییەیل لە ناوچەگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەرجە نیمەڕو ئمڕوو، دوو فرۆکەی بێیفڕۆکەوان لە ئاسمان شارەگە دیار دان، یەکیگان کەفتە خوار و رممەی تونیگ لەلی بەرز بوی، و ئاگر لە شوونەگە هەڵسیا، و ئەوەکەی تروک سیستمەیل وەرگری ئاسمانی توەنستن بخەنەی خوارەو وەبی ئەوەگ بتەقێد.

تیمەیل ئاگرکپەوکردن و ئەمبوڵانسەیل رەسینە شوون رویداوەگە، و تا ئیسە ئامار زیانەیل گیانی یا دارایی وە مدوو تەقینەوەگە نەزانیاس.

ئی پەلامارەیلە لە وەختیگ تیەێد ک سیستمەیل وەرگری ئاسمانی لە شەوەکی ئمڕوو چالاکییان زیایەو بویە، کە توەنستن نواگیری دوو درۆن لە دهۆک و یەکیگ ترەک لە هەولێر بکەن و بخەنە خوارەو، وەرجە ئەوەگ بڕەسنە ئامانجەیلیان.