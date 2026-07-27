چوار درۆن دوو بارەگا حیزبە ئیرانی دژبەرەیل کەێدە ئامانج لە هەولێر
شەفەق نیوز ـ هەولێر
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا چوار درۆن دوو بارەگای حیزبەیل ئیرانی دژبەر لە پارێزگای هەولێر کردنە ئامانج.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "بارەگای "جەمشار" سەر وە سوپای نیشتیمانی کوردستان (سپای میللیی کوردستان)، بارەگای "پاکشار" سەر وە حیزب ئازادی کوردستان (پارتی ئازادیی کوردستان)، رویوەروی وە ئامانجگردن بوین لەری چوار درۆن".
سەرچەوەیگ ناوخوەییش لە وەختیگ زویتر ئمڕوو راگەیاندبوی شوینیگ لە کویەی هەیبەت سوڵتان سەر وە قەزای کۆیە لە پارێزگای هەولێر کریاسە ئامانج وە مووشەک، وەبی ئەاەگ زانیاری بدرێد لەبان لایەن وە ئامانجگیریاگ یا پەلاماردەر.