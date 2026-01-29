واران و وەفر و تەم لە ماوەی دوو رووژ ئایندە لە کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، مەزەنەی کەشوهەوای ناوچە جیاوازەیل لەماوەی 48 ساعەت ئایندە راگەیان، دیاریکرد شەپوولیگ واران و وەفر و داوەزیان پلەی گەرمی تێد.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "کەش ئمڕوو پەنجشەممە ئەور تەواوە وە گشتی، وەرد دەرفەت واران وارین لە شمارەیگ ناوچە".
وتیش، "ناوچەیل ئیدارەی سۆران، ئیدارەی راپەڕین، پارێزگایەیل سلێمانی و هەڵەبجە، و ئیدارەی گەرمیان، واران سووک و مامناوەن وەخوەی دوینێد و بە شیوەی پچڕپچڕ تا ئیوارە وەردەوام بوود، هاوکات لە ناوچە کویەیل سنووریی وەفر کەمیگ وارێد".
دروسبوین تەم مەوقەی شەو لە فرەیگ لەناوچەیل کە بوودە مدوو کەمەوبوین مەودای نوڕین ئەرا ناوەین
١ بۆ ٢ کیلۆمەتر، وەرد وای باکوور خوەرئاوای سووک تا مامناوەن."
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا ئمڕوو ، وەیجویرەس: هەولێر ١٢°، سلێمانی ٨°، دهۆک ١٢°، هەڵەبجە ٨°، سۆران ٥°، زاخۆ ١٢°، پیرمام ٨°، چەمچەماڵ ١٠°، ئاکرێ ١٠°، حاجی ئۆمەران ٣° پلەی سەدی.
وەڕێوەبەرایەتیەگە مەزەنە کردیە کەشوهەوای وو جومعە نیمەئەورە دویایی ئاڵشتبوود ئەرا ئەور تەواو و وەرد دروسبوین تەم لە وەخت شەوەکی، مەزەنکرێد وارانوارین لە ناوچەیل خوەرئاوا باکوور هەرێم دەس وەپیکەێد، دویای نیمەڕوو ناوچەیل گرێدەو و لە ناوەین سووک و مامناوەن بوود، وەرد وەردەوامی دەرفەت وارین وەفر لە کویەیل سنووری، هەمیش پلەی گەرمی بەراورد وە دویەکە بەرزەوبوود.
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا سوو جومعە : هەولێر ١٤°، سلێمانی ١٠°، دهۆک ١٣°، هەڵەبجە ٨°، سۆران ٦°، زاخۆ ١٤°، پیرمام ٩°، چەمچەماڵ ١٢°، ئاکرێ ١٠°، حاجی ئۆمەران ٣° پلەی سەدی."