‏واران و وەفر و تەم لە ماوەی دوو رووژ ئایندە لە کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، مەزەنەی کەشوهەوای ناوچە جیاوازەیل لەماوەی 48 ساعەت ئایندە راگەیان، دیاریکرد شەپوولیگ واران و وەفر و داوەزیان پلەی گەرمی تێد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "کەش ئمڕوو پەنجشەممە ئەور تەواوە وە گشتی، وەرد دەرفەت واران وارین لە شمارەیگ ناوچە".

‏وتیش، "ناوچەیل ئیدارەی سۆران، ئیدارەی راپەڕین، پارێزگایەیل سلێمانی و هەڵەبجە، و ئیدارەی گەرمیان، واران سووک و مامناوەن وەخوەی دوینێد و بە شیوەی پچڕپچڕ تا ئیوارە وەردەوام بوود، هاوکات لە ناوچە کویەیل سنووریی وەفر کەمیگ وارێد".

‏ دروسبوین تەم مەوقەی شەو لە فرەیگ لەناوچەیل کە بوودە مدوو کەمەوبوین مەودای نوڕین ئەرا ناوەین

‏ ١ بۆ ٢ کیلۆمەتر، وەرد وای باکوور خوەرئاوای سووک تا مامناوەن."

‏ بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا ئمڕوو ، وەیجویرەس: هەولێر ١٢°، سلێمانی ٨°، دهۆک ١٢°، هەڵەبجە ٨°، سۆران ٥°، زاخۆ ١٢°، پیرمام ٨°، چەمچەماڵ ١٠°، ئاکرێ ١٠°، حاجی ئۆمەران ٣° پلەی سەدی.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە مەزەنە کردیە کەشوهەوای وو جومعە نیمەئەورە دویایی ئاڵشتبوود ئەرا ئەور تەواو و وەرد دروسبوین تەم لە وەخت شەوەکی، مەزەنکرێد وارانوارین لە ناوچەیل خوەرئاوا باکوور هەرێم دەس وەپیکەێد، دویای نیمەڕوو ناوچەیل گرێدەو و لە ناوەین سووک و مامناوەن بوود، وەرد وەردەوامی دەرفەت وارین وەفر لە کویەیل سنووری، هەمیش پلەی گەرمی بەراورد وە دویەکە بەرزەوبوود.

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا سوو جومعە : هەولێر ١٤°، سلێمانی ١٠°، دهۆک ١٣°، هەڵەبجە ٨°، سۆران ٦°، زاخۆ ١٤°، پیرمام ٩°، چەمچەماڵ ١٢°، ئاکرێ ١٠°، حاجی ئۆمەران ٣° پلەی سەدی."

