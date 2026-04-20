واران و تەگر.. کەشوهەوای هەرێم کوردستان تا ٤٨ سەعات ئایندە
شەفەق نيوز- هەولێر
وەڕێوبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، مەزەنەیل کەشوهەوا بڵاو کرد و دووپات کرد ناسەقامگیری ئاسمان هەر وا مەنییە و واران و هەورەتریشقە و داوەزین دیار پلەی گەرما.
وەڕێوبەرایەتییەگە لە بەیانییگ رەسی ئاژانس "شەفەق نیوز"راگەیان، : "ئاسمان گشت ناوچەیل هەرێم وە گشتی هەورە، وەگەرد واران و هەورەتریشقە، و چاوەڕێ کریەێ لە بڕیگ وەخت واران فرە و تەگر بوارێد"، باس لەوەیش کرد "کاریگەری وارانەگە لە سەعاتەیل شەو کەمەو بوو".
وتیش "پلەی گەرما (2 تا 4) پلە کەمەو بوود وەرانوەر وە دویەکە، و واگەیش جێگیر نییە و خێرایییەگەی لە ناو (10 - 20) کم/سەعاتە، و لە گاجار ئەرا بان 25 کم/سەعاتیش چوود".
بەرزترین پلەی گەرما ئەرا ئمڕوو دووشەممە:
"هەولێر 20، سلێمانی 19، دهۆک 17، هەڵەبجە 20، گەرمیان 22، چەمچەماڵ 20، زاخۆ 18، سۆران 18، پیرمام 17، و حاجی ئۆمەران 12 پلەی سیلیزی.
ئەرا کەشوهەوای سوو سێشەممە راگەیان،
ئاسمان نیمە هەورە، تەنیا ناوچە کویەیلە و سنوورییەیل وە هەوری مینن، و دەرفەت کەمیگیش هەس ئەرا واران و بەڵاچە لە ناوچە جیاجیاگان لە سوو شەوەکس تا دەمەو ئیوارە.
هەر وەپای بەیاننامەگە، واگە لە ئاراستەی باکوور خوەرئاوا و وە خێرایی مامناوەندە، و پلەی گەرما فرە جیاوازی وەگەرد ئمڕوو نەیرێد.
بەرزترین پلەی گەرما ئەرا سوو سێشەممە:
"هەولێر 19، سلێمانی 18، دهۆک 16، هەڵەبجە 20، گەرمیان 22، چەمچەماڵ 20، زاخۆ 16، سۆران 16، پیرمام 16، و حاجی ئۆمەران 10 پلەی سیلیزی".