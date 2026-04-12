واران و بەڵاچەو وەفر لەماوەی 48 ساعەت ئایندە روی لە کوردستان کەێد
شەفەق نیوز ـ هەولێر
لەماوەی دوو رووژ ئایندە شارەیل کوردستان ناجیگیری وەخوەیان دوینن، وەگەرد واران رفتیگ و بەڵاچە و داوەزیان پلەی گەرمی، وەپای مەزەنەیل کەشوهەوای ئمڕوو یەکشەممە.
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، ئمڕوو کەش ناجیگیرە وەشیوەی گشتی ئەور واراناویە" و واران وارین لە ناوچە کویەیلە و سنوری و ئیدارەی زاخۆ و پارێزگای دهۆک دەسوەپی کەێد، ها ناوەین ناوڕاس و رفت وەگەردیا بەڵاچە هەس.
وتیش، کاریگەری پاڵە پەستۆی نزمیگ درویژەوبوود و ناوچەیل ناوڕاس و باشوور خوەرهەڵات هەرێم گرێدەو، لەناویان هەولێر و سلێمانی و کەرکوک، تا ئیدارەی راپەرین و گەرمیان و داشت شارەزوور درویژەوبوود، وەگەرد ئەگەر تەگر وارین لەو ناوچەیلە بەرزیان لە 1000 مەتر زیاترە.
دیاریکرد، تونی وا لە ناوەین 20 تا 30 کم/س بوود، و لە سلێمانی و هەڵەبجە خێراترە، وەگەرد مەودای نووڕستن لە ناوەین 7 تا 9 کم بوود، و داوەزیان دیاریگ لە پلەیل گەرمی رویدەێد.
لەبان کەشوهەوای رووژ دووشەممە، وەرێوەبەرایەتییەگە مەزەنە کرد "نیمە هەور تا هەور" بوود، وەگەرد نمەواران وەهارەی پەرتەوازە، وەتایبەت لە ناوچەیل کوێەیلە و ناوەند شارەیل لە وەخت نیمەڕوو، وەگەرد گورجەوبوین وا باکوور خوەرهەڵات.
وتیش، لووتکە کویە بەرزەیل و ناوچەیل سنووری وەفر وارین وە خوەیانەو دوینن وە مدوو بەردەوامی کاریگەری ئی نزمەپاڵەپەستۆیە.
لەباوەت پلەی گەرمی، هەولێر ئمڕوو 19 پلەی سیلیزی توومار کرد کە سوو داوەزێد ئەرا 18 پلە، لە سلێمانی 17 پلە ئەرا دوو رووژ لەدویای یەک، و دهۆک 18 پلە، لە وەختیگ زاخۆ و گەرمیان و هەڵەبجە 19 پلە بوود، و حاجی ئۆمەران کەمترین پلەی گەرمی 10 پلە بوی و رووژ دووشەممە داوەزێد ئەرا 9 پلە.