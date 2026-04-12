‏واران و بەڵاچەو وەفر لەماوەی 48 ساعەت ئایندە روی لە کوردستان کەێد

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏لەماوەی دوو رووژ ئایندە شارەیل کوردستان ناجیگیری وەخوەیان دوینن، وەگەرد واران رفتیگ و بەڵاچە و داوەزیان پلەی گەرمی، وەپای مەزەنەیل کەشوهەوای ئمڕوو یەکشەممە.

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، ئمڕوو کەش ناجیگیرە وەشیوەی گشتی ئەور واراناویە" و واران وارین لە ناوچە کویەیلە و سنوری و ئیدارەی زاخۆ و پارێزگای دهۆک دەسوەپی کەێد، ها ناوەین ناوڕاس و رفت وەگەردیا بەڵاچە هەس.

‏وتیش، کاریگەری پاڵە پەستۆی نزمیگ درویژەوبوود و ناوچەیل ناوڕاس و باشوور خوەرهەڵات هەرێم گرێدەو، لەناویان هەولێر و سلێمانی و کەرکوک، تا ئیدارەی راپەرین و گەرمیان و داشت شارەزوور درویژەوبوود، وەگەرد ئەگەر تەگر وارین لەو ناوچەیلە بەرزیان لە 1000 مەتر زیاترە.

‏دیاریکرد، تونی وا لە ناوەین 20 تا 30 کم/س بوود، و لە سلێمانی و هەڵەبجە خێراترە، وەگەرد مەودای نووڕستن لە ناوەین 7 تا 9 کم بوود، و داوەزیان دیاریگ لە پلەیل گەرمی رویدەێد.

‏لەبان کەشوهەوای رووژ دووشەممە، وەرێوەبەرایەتییەگە مەزەنە کرد "نیمە هەور تا هەور" بوود، وەگەرد نمەواران وەهارەی پەرتەوازە، وەتایبەت لە ناوچەیل کوێەیلە و ناوەند شارەیل لە وەخت نیمەڕوو، وەگەرد گورجەوبوین وا باکوور خوەرهەڵات.

‏وتیش، لووتکە کویە بەرزەیل و ناوچەیل سنووری وەفر وارین وە خوەیانەو دوینن وە مدوو بەردەوامی کاریگەری ئی نزمەپاڵەپەستۆیە.

‏لەباوەت پلەی گەرمی، هەولێر ئمڕوو 19 پلەی سیلیزی توومار کرد کە سوو داوەزێد ئەرا 18 پلە، لە سلێمانی 17 پلە ئەرا دوو رووژ لەدویای یەک، و دهۆک 18 پلە، لە وەختیگ زاخۆ و گەرمیان و هەڵەبجە 19 پلە بوود، و حاجی ئۆمەران کەمترین پلەی گەرمی 10 پلە بوی و رووژ دووشەممە داوەزێد ئەرا 9 پلە.

‏

‏