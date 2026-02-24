واران و بەڵاچە روی لە هەرێم کوردستان کەێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان راگەیان.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان وە گشتی نیمە ئەورە، لە ئەنجام کاریگەری کەشیگ ناجیگیر لەبان ناوچە جیاوازەیل مەزەنەی نمە وارانیگ کوڵ کرێد و گاجاریگ لە ناوچە کویەیلە واران ناوڕاسیگ وارێد و بەڵاچە بوود و پلەی گەرمی داوەزیان وەخوەی دوینێد".
دیاریکرد، "ئایمان وە گشتی نیمە ئەورە لەفرەیگ ناوچەیلمان و پلەی گەرمی نزیک بوود لە توومارەیل ئمڕوو و لە بڕیگ ناوچەش بەرزەو بوود و لە بڕیگ ترەکیش داوەزێد".
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:
هەولێر: 19 پلەی سیلیزی
پیرمام: 15 پلەی سیلیزی
سۆران: 16 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 8 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 18 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 19 پلەی سیلیزی
دهۆک: 17 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 18 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 19 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 22 پلەی سیلیزی.