‏واران و بەڵاچە روی لە هەرێم کوردستان کەێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان راگەیان.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان وە گشتی نیمە ئەورە، لە ئەنجام کاریگەری کەشیگ ناجیگیر لەبان ناوچە جیاوازەیل مەزەنەی نمە وارانیگ کوڵ کرێد و گاجاریگ لە ناوچە کویەیلە واران ناوڕاسیگ وارێد و بەڵاچە بوود و پلەی گەرمی داوەزیان وەخوەی دوینێد".

‏دیاریکرد، "ئایمان وە گشتی نیمە ئەورە لەفرەیگ ناوچەیلمان و پلەی گەرمی نزیک بوود لە توومارەیل ئمڕوو و لە بڕیگ ناوچەش بەرزەو بوود و لە بڕیگ ترەکیش داوەزێد".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:

‏هەولێر: 19 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 15 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 16 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران: 8 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 18 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 19 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 17 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 18 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە: 19 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان: 22 پلەی سیلیزی.