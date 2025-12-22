واران وارین ئەرا هەرێم کوردستان گلەوخوەێد
2025-12-22T08:45:50+00:00
شەفەق نیوزـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، بانان شەو هاتێ واران بوارێد.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو دووشەممە ئاسمان هەرێم وە گشتی نیمە ئەورە پلەی گەرمی وە گشتی داوەزیان وەخوەی دوینێد.
دیاریکرد، سوو سێشەممە، سوو ئاسمان نیمەئەورە ئەرا ئەور تەواو ئاڵشتبوود، لە وەخت شەو هاتێ واران بوارێد لەناوچەیل باشوور عراق و لە وەخت دیروەخت کاریگەریەگەی ئەرا پارێزگایەیل سلێمانی و کەرکوک درویژەوبوود، لە شەوەکی رووژ چوارشەممە، کاریگەری کەمەوبوود.