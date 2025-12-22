‏واران وارین ئەرا هەرێم کوردستان گلەوخوەێد

شەفەق نیوزـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، بانان شەو هاتێ واران بوارێد.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو دووشەممە ئاسمان هەرێم وە گشتی نیمە ئەورە پلەی گەرمی وە گشتی داوەزیان وەخوەی دوینێد.

‏دیاریکرد، سوو سێشەممە، سوو ئاسمان نیمەئەورە ئەرا ئەور تەواو ئاڵشتبوود، لە وەخت شەو هاتێ واران بوارێد لەناوچەیل باشوور عراق و لە وەخت دیروەخت کاریگەریەگەی ئەرا پارێزگایەیل سلێمانی و کەرکوک درویژەوبوود، لە شەوەکی رووژ چوارشەممە، کاریگەری کەمەوبوود.

