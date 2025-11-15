واران هەرێم کوردستان گرێدەو هاتێ لەناوچە کویەیل سنووری کەمیگ وەفر بوارێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، راگەیان لە فرەیگ ناوەچەیل واران وارێد.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ئمڕوو ئاسمان نیمە ئەور و ئەور واراناویە و لە فرەیگ ناوچەیل واران وارین یەواش تا ناوڕاسە و وەگەردیا وا گورجەوبوود، لەدویای نیمەڕوو بڕیگ شوین واران رفت وارێد و بەڵاچە هەس، و هەمیش مەزەنەی وارین وەفر کەمیگ کرێد لەبان ناوچە کویەیل سنووری، و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود".
ئاشکرایکرد، "سوو یەکشەممە، ئاسمان ئەور واراناویە لە فرەیگ ناوچەیل واران وارین یەواشە تا ناوڕاس گاجاریگ و لەبڕیگ شوین رفتەوبوود و بەڵاچە ها وەگەردیا".
هەولێر : 20 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 19 پلەی سیلیزی
دهۆک : 18 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 19 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 21 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 20 پلەی سیلیزی
سۆران : 17 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 7 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 22 پلەی سیلیزی.