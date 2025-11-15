‏واران هەرێم کوردستان گرێدەو هاتێ لەناوچە کویەیل سنووری کەمیگ وەفر بوارێد

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، راگەیان لە فرەیگ ناوەچەیل واران وارێد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ئمڕوو ئاسمان نیمە ئەور و ئەور واراناویە و لە فرەیگ ناوچەیل واران وارین یەواش تا ناوڕاسە و وەگەردیا وا گورجەوبوود، لەدویای نیمەڕوو بڕیگ شوین واران رفت وارێد و بەڵاچە هەس، و هەمیش مەزەنەی وارین وەفر کەمیگ کرێد لەبان ناوچە کویەیل سنووری، و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود".

‏ئاشکرایکرد، "سوو یەکشەممە، ئاسمان ئەور واراناویە لە فرەیگ ناوچەیل واران وارین یەواشە تا ناوڕاس گاجاریگ و لەبڕیگ شوین رفتەوبوود و بەڵاچە ها وەگەردیا".

‏هەولێر : 20 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 19 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 18 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 19 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 21 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 20 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 17 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 7 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 22 پلەی سیلیزی.

