وارانە رفتەیل ئاست ئاو بەنداو دهۆک ئەرا زیاتر لە 60% بەرزەو کەن

شەفەق نيوز- دهۆك

فەرهاد محمد وەڕیەوبەر بەنداو دهۆک، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە وارانە رفتەیل تا ئیسە ئاست ئاو بەنداوەگە ئەرا زیاتر لە 60 لە سەد بەرزەو کردنە.

محمد ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پارێزگای دهۆک لەی ساڵە بەرزەوبوین گەورەیگ لە بڕەیل واران وەچەو ساڵ گوزەشتە وەخوەی دی، کە تا ئیسە رەسیەسە نزیکەی 240 ملم، لە وەختیگ لە ساڵ گوزەشتە لە خود ماوەگە لە 35 ملم زیاتر نەوی، دیاری کرد کە ئی زیایبوینە بویە مدوو بەرزەوبوین ئاست ئاو بەنداوەگە وە نزیکەی 30 سانتیمەتر.

وتیش: بەنداو دهۆک وەشیوەی سەرەکی پشت وە ئاو واران بەسێد، و هشکەساڵی پارەکە هیشت زەوی بڕەیل فرەیگ وەگەرد سەرتای وەرزەگە بمژید، وەلێ وەگەرد وەردەوامی وارانوارین، وەتایبەت لەی مانگە، ئاست ئاوەگە وەشیوەی وەرچەویگ دەسکرد وە بەرزەوبوین.

دیاری کرد کە ریژەی پڕبوین بەنداوەگە ئیسە لە 60 لەسەد یەک کرد، و مەزەنە کریەێد لە مانگەیل شوبات و ئادار زیاترەو بوود.

وەڕیەوبەر بەنداو دهۆک وتیش: ئیدارەی بەنداوەگە باس لە بڕیگ لە ئامادەکاریی هونەری کرد، و پەنا وە کۆمپانیای سڵاکاری (تيميلسو)ی تورکی برد، کە راپۆرتیگ لەبان بەنداوەگە ئامادە کرد، دیاری کرد کە کێشەیل بەنداوەگە دیاردەیل سروشتیە لەوەر کوینەیی بەنداوەگە یا سروشت زەوی، و ئیرنگە وە هەماهەنگی وەرد ئەنجومەن وەزیرەیل کار کریەێد ئەرا دیاریکردن بودجەیگ ئەرا چارەسەرکردنی وەشیوەیگ هەمیشەیی.