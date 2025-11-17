‏کەی وارانیگ ترەک روی لە هەرێم کەێد؟

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏شارەزای مژار کەشناسی ئاراس جەبار، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان لە کۆتایی ئێ مانگە هاتێ شەپوول ترەک واران وارین روی لە ناوگەمان بکەێد.

‏ئاراس جەبار، دیاریکرد، لە شەوەکی ئمڕوو دووشەممەو، کاریگەری ئەو شەپوول واران وارینە کۆتایهات کە ناوچەگە گردبیەو و لە بڕیگ ناوچە بڕ واران وارین نزیکەوبوی لە 200ملم.

‏دیاریکرد، تا کۆتایی ئێ مانگەش هەرێم کوردستان و ناوچەگە وە کەشیگ سەقامگیر رەدبوون و ئەگەر هاتن واران ئەرا ناوچەگە نییە.

‏ئاشکرایکرد، وەپای مەزەنەیل سەرەتایی هاتێ لە کۆتایی ئێ مانگە ئەرا سەرەتای مانگ 12 شەپۆلیگ وارانوارین لە هەردوو دەریای ناوڕاس و سوور ئەرا بان ناوچەگەمان دەسوەپی بکەێد.

