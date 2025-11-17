کەی وارانیگ ترەک روی لە هەرێم کەێد؟
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
شارەزای مژار کەشناسی ئاراس جەبار، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان لە کۆتایی ئێ مانگە هاتێ شەپوول ترەک واران وارین روی لە ناوگەمان بکەێد.
ئاراس جەبار، دیاریکرد، لە شەوەکی ئمڕوو دووشەممەو، کاریگەری ئەو شەپوول واران وارینە کۆتایهات کە ناوچەگە گردبیەو و لە بڕیگ ناوچە بڕ واران وارین نزیکەوبوی لە 200ملم.
دیاریکرد، تا کۆتایی ئێ مانگەش هەرێم کوردستان و ناوچەگە وە کەشیگ سەقامگیر رەدبوون و ئەگەر هاتن واران ئەرا ناوچەگە نییە.
ئاشکرایکرد، وەپای مەزەنەیل سەرەتایی هاتێ لە کۆتایی ئێ مانگە ئەرا سەرەتای مانگ 12 شەپۆلیگ وارانوارین لە هەردوو دەریای ناوڕاس و سوور ئەرا بان ناوچەگەمان دەسوەپی بکەێد.