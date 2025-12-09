‏واران بوودە مدوو مردن دوو کەس لە هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ چەمچەماڵ

‏قائیمقامیەت چەمچەماڵ، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان لە لافاوەگەی چەمچەماڵ دوو هاوڵاتی گیان لەدەسدان و چوار ترەک زەخمداربوین.

‏وەپای بەیاننامەیگ قائیمقامەتەگە "وە مدوو لافاوەگەی چەن ساعەت وەرین چەمەماڵ دوو هاوڵاتی گیان لەدەسدا چوار ترەک زەخمداربوی".

‏ دیاریکرد "گشت فەرمانگە پەیوەنیدارەیل هانە ئەرک و ئەوەگ لە توانای ئیدارەی چەمچەماڵ بوود کەموکوڕی نیەکە".

‏چەن رووژیگە شەپوولیگ وارانوارین رفتگ رو لە ناوچەیلیگهەرێم کوردستان کردیە، ئمڕوو لە چەمچەماڵو چەن شوینسگ ترەک لافاو دروسبویە بیجگە لە زەرەد گیانس زەرد مادی فرەیگ وە هاوڵاتیەیل رەسیە.

‏

‏