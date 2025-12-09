واران بوودە مدوو مردن دوو کەس لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ چەمچەماڵ
قائیمقامیەت چەمچەماڵ، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان لە لافاوەگەی چەمچەماڵ دوو هاوڵاتی گیان لەدەسدان و چوار ترەک زەخمداربوین.
وەپای بەیاننامەیگ قائیمقامەتەگە "وە مدوو لافاوەگەی چەن ساعەت وەرین چەمەماڵ دوو هاوڵاتی گیان لەدەسدا چوار ترەک زەخمداربوی".
دیاریکرد "گشت فەرمانگە پەیوەنیدارەیل هانە ئەرک و ئەوەگ لە توانای ئیدارەی چەمچەماڵ بوود کەموکوڕی نیەکە".
چەن رووژیگە شەپوولیگ وارانوارین رفتگ رو لە ناوچەیلیگهەرێم کوردستان کردیە، ئمڕوو لە چەمچەماڵو چەن شوینسگ ترەک لافاو دروسبویە بیجگە لە زەرەد گیانس زەرد مادی فرەیگ وە هاوڵاتیەیل رەسیە.