‏هەڵوەشانن چالاکییەیل نەورۆز لە سلێمانی و مەراسیم یاد کیمیاواران هەڵەبجە

شەفەق نیوز - سلێمانی/ هەڵەبجە

‏پارێزگار سلێمانی، هەڤاڵ ئەبوبەکر، ئمڕوو یەکشەممە راگەیان ئمساڵ هویچ چالاکی و ئاهەنگیگ وە بوونەی جەژن نەورۆز لە پارێزگاگە وەڕێ نیەچوود، و هووکار یەیش گلەودا ئەرا گرژی و بارودۆخ نائارام ناوچەگە.

‏ئەبوبەکر لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەی بوی، وت: "ئەو گرژی و رویداوەیلە کە لە ناوچەگە روی دەن، ناچارمان کردن بڕیار بیەیمن ئمساڵ هویچ چالاکی و ئاهەنگیگ وە بونەی جەژن نەورۆز لە سلێمانی ئەنجام نەدرێد".

‏ئاشکرایکرد ئی بڕیارە لەژیر ساي بارودۆخ ئەمنی و ئاڵشتکاریەیل هاتیە، و دووپات کرد دەسەڵاتە ناوخوەیەیل وە هویردی چەودێری بارودۆخەگە کەن ئەرا پاراستن سەلامەتی هاوڵاتییەیل و جیگیرکردن ئارامی لە پارێزگاگە.

‏هەمیش، پارێزگار هەڵەبجە، نوخشە ناسیح، رووژ یەکشەممە هەڵوەشانن مەراسیم و چالاکییە گشتییەیل تایبەت وە زینگکردن سی و هەشتەمین ساڵیاد بۆردومانکردن شارەگە وە «چەک کیمیایی» راگەیان، ئەویش وە هووکار ئەو بارودۆخ و گرژییەیلە کە ناوچەگە وەخوەیەو دوینێد.

‏ناسیح لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت: "وە هووکار ئەو بارودۆخە کە ئمساڵ ناوچەگە وپی رەد بوود، هویچ مەراسیم و چالاکی گشتییگ ئەرا یادکردن کیمیاوارانکردن شار هەڵەبجە ئەنجام نیەدرێد".

‏دیاریکرد، "چالاکییەیل تەنیا وە ناو نیشانن تاجەگوڵیگ وە ناو خەڵک شارەگە و کەسوکار شەهیدەیل دانانە، و وەسیان خولەکیگ بیدەنگی ئەرا رێزگردن لە گیان قوربانییەیل ئەو کارەساتە ئەنجام درێد".

