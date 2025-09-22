هەڵوژاردن تشرین و پەیوەندیەیل بەغداد و هەولێر لەبان مێز نێچیروان بارزانی و مەندەلاوی

شەفەق نيوز - هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، وەگەرد موحسین مەندەلاوی جیگر سەرۆک پەرلەمان فیدراڵی، ئمڕوو دووشەممە، باس رەوشەیل گشتی لە عراق، و ریڕەوی سیاسی و هەڵوژاردن هاتگ پەرلەمان کردن، وەگەرد کار و بەرنامەیل ئەنجومەن نوێنەرەیل و پەیوەندییەیل ناوەین هەولێر و بەغدا، هەمیش باس رەوشەیل ناوچەگە کردن.

لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: نێچیروان بارزانی پیشوازی لە مەندەلاوی و شاندیگ یاوەری لە بڕیگ ئەندامەیل پەرلەمان عراق کرد.

هەردوگ لایەن دووپات لە گرنگی چارەکردن گیچەڵەیل گیرهاتگ لە عراق کردن، وەتایبەت پرسەیل ناوەین هەولێر و بەغدا لە بنەمای دەستوور و رێککەفتنەیل، کە ئەوە مسۆگەرکردن ئارامی و پیشکەفتنە لە وڵاتەگە.

هەرلیوا، نێچیروان بارزانی سوپاس لە گشت ئەو کەسایەتی و لایەنەیلە کرد کە تەقەلای چارەکردن باوەتەیل دەن، و پاڵپشتیکردن خوەی نووەو کرد ئەرا گامەیل و لەیەکفامستن حکومەتەیل هەرێم کوردستان و حکومەت فیدراڵی لەباوەت مافەیل دارایی و مووچەی فەرمانبەرەیل هەرێم کوردستان.

هەردوگ لایەن دووپات لە گرنگی جیوەجیکردن هەڵوژاردن هاتگ پەرلەمان وەشیوەیگ رێک کردن، و باس ئامادەکاریەیل ئەرا ئی کارە کردن، کە چگن وە ریڕەوی دیموکراتی کاریگ گرنگە ئەرا مقیەتیکردن ئارامی و ئاسایش وڵات.

دووپاتکردن لەبان مار هاوبەش و هاوکاری ناوەین جویراجویر پێکھاتە و هیزەیل سیاسی، وەگەرد باوەتەیلیگ خاوەن گرنگی هاوبەش لە باسەیل لەناو ئەو دیدارە بوین.