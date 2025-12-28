هەولێر.. وەفر لە سیدەکان 8 شوان سەرنقوم کەێد و 7 شاخەوانی گیر تیارێد

شەفەق نيوز- هەولێر

وەڕیەوبەرایەتی وەرگری شارستانی لە ئیدارەی سەروەخوەیی سۆران لە وەزارەت ناوخۆی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە بیسەروشوینی هەشت کەس، تیمیگ شاخەوانی لەوەر وەفروارین و رەوشەیل سەخت کەشوهەوا لە ناوچەی سیدەکان گیر هاتنە.

کاروان میرداوەلی وەڕیەوبەر وەرگری شارستانی سۆران ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هەشت شوان روی وەرەو ناوچەیل کویە کردنە لە ناحیەی سیدەکان، لە دویەشەوەو نوینیان بڕیاس، و هیمان چارەنویسیان نادیارە.

دیاری کرد کە لە دویەشەوەو هایمنە پەیوەندی و مینەکردن وەردەوامیگ، وەلێ نەتوەنستیمنە هیچیگ لەبانیان بزانیمن، کە گشتیان خەڵک ناوچەگەن، و ناسنامەی هەفت لەلییان وەپیمان دریاس.

هەرلیوا، وەڕیەوبەرایەتی وەرگری شارستانی ئاشکرای رویداویگ ترەک کرد لەو ناوچە، کە تیمیگ شاخەوانی لە هەفت کەس لە دویەکەو لە لویتکەی یەکیگ لە کویەیلەی سیدەکان گیر هاتنە، و هاوار وەهاناڕەسین کلکردن، و ئەوەسا تیمیگ وەرگری شارستانی ئەرا رزگارکردیان کلکەیمن.

لە سەرتای ئی هەفتەو ناوچە و شارەیل هەرێم کوردستان وەتایبەت ناوچەیل سنووری و کویەیلە، کەفتنەسە وەر وەفروارین خەسیگ، کە بویەسە مدوو بڕین بەشیگ لە ریەیل سەرەکی.